Conte studia un nuovo ruolo per McTominay: si parte da Cagliari

Appena arrivato, Scott McTominay potrebbe subito avere un ruolo importante in questo Napoli grazie, ovviamente, ad Antonio Conte.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino starebbe studiando un nuovo ruolo ad hoc per il centrocampista scozzese, che potrebbe ancora più entrare nel vivo del gioco della squadra azzurra rispetto a quanto già non si fosse pronosticato. Nonostante sia stato in nazionale, Conte avrebbe avuto comunque il tempo a disposizione in questi ultimi giorni per modellare l’ex Manchester United al modulo col quale l’ex Tottenham manderà in campo la squadra contro il Cagliari.

Dunque non ci sarà bisogno di aspettare: McTominay potrebbe essere subito schierato in questo suo nuovo ruolo questo pomeriggio alla Unipol Domus Arena.

Nuovo ruolo disegnato ad hoc per McTominay

Neanche il tempo di arrivare che Scott McTominay ha immediatamente ricoperto un ruolo importantissimo nello spogliatoio ma soprattutto nelle idee di gioco di Antonio Conte. Potremmo dire che nessuno quest’estate a Napoli ha avuto lo stesso impatto dello scozzese, che ha addirittura portato l’allenatore salentino a creare un nuovo ruolo ad hoc per lui.

La sosta per le nazionali ha indubbiamente rallentato un poco questo processo, ma l’impressione è che un giocatore come McTominay non abbia bisogno di chissà quanto tempo per assimilare nozioni e stili di gioco, anche perché arriva da un settore giovanile, come quello del Manchester United, che insegna sin da subito ai suoi ragazzi di adattarsi a qualsiasi evenienza.

Per questo motivo, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, Conte potrebbe subito schierare lo scozzese in campo in questa nuova veste. Più nello specifico, scrive il quotidiano che l’ex Manchester United andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno destro nel centrocampo del 3-4-2-1, al posto di Mazzocchi per intenderci. Una decisione piuttosto rischiosa considerate le caratteristiche del giocare, ma l’impressione è che alla fine in campo è come se il Napoli si schierasse con un 4-3-2-1, con McTominay sulla linea di Lobotka e Anguissa.

Nuovo ruolo per McTominay: si parte da Cagliari

Importanti novità di formazione arrivano per il Napoli in vista della delicata trasferta di questo pomeriggio contro il Cagliari. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, Antonio Conte potrebbe schierare un centrocampo inedito contro i rossoblù, con Scott McTominay che si ritroverebbe ad agire sull’out di destra come esterno tutta fascia.

Una scelta piuttosto curiosa questa, ma che alla fine nasconde una volontà chiara: passare dal 3-4-2-1 al 4-3-3, con un centrocampo fisico e di qualità composto da Anguissa, Lobotka e per l’appunto McTominay, il grande atteso dell’estate di calciomercato del Napoli. Staremo a vedere.