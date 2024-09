Napoli: retroscena sulla panchina, scelto un altro allenatore

Antonio Conte attualmente siede sulla panchina del Napoli, ma il destino poteva essere completamente differente. Scelto un altro allenatore

Il Napoli ha deciso di puntare su Antonio Conte in questa stagione, ma il destino della panchina dei partenopei poteva essere differente. Nelle ultime ore è uscito retroscena sull’allenatore dei partenopei. Una notizia naturalmente inaspettata visto che il futuro degli azzurri poteva essere completamente diverso da quello di adesso. Naturalmente ora i tifosi sono molto felici così avendo alla guida tecnica un allenatore importante e bravo, ma di certo c’è un po’ di rammarico per quanto successo la scorsa stagione.

Secondo quanto riferito da De Maggio, infatti, il Napoli aveva scelto un altro allenatore e poi si è deciso di non affondare il colpo e andare su altri obiettivi. Un minimo di rammarico c’è e il futuro poteva essere completamente differente. Ma ormai questo fa parte del passato. Ora si pensa al presente e a fare bene con Antonio Conte in panchina.

Napoli: retroscena inaspettato, chi doveva sedersi in panchina

Un retroscena davvero inaspettato e che nessuno poteva immaginare. In panchina del Napoli la scorsa stagione non doveva sedersi Rudi Garcia. A dirlo è De Maggio che svela come Giuntoli, in caso di permanenza, voleva puntare su un tecnico completamente differente. Poi l’addio del direttore sportivo ha portato i partenopei a cambiare strategia e scegliere il francese. Una decisione assolutamente negativa andando a vedere cosa è successo durante la stagione.

Il nome cerchiato in rosso da Giuntoli è quello di Thiago Motta. Il direttore sportivo voleva l’italobrasiliano in panchina in casa Napoli. Poi naturalmente c’è stato il passo indietro del dirigente ha portato ADL a cambiare la propria strategia. Una scelta che lascia sicuramente un po’ di rammarico considerando anche quanto successo la scorsa stagione. Ora, però, si tratta del passato visto che il presente si chiama Antonio Conte e la speranza è che si possa tornare nuovamente a lottare in grande.

Alla fine per i tifosi la delusione è davvero minima visto che si è puntato su Antonio Conte. Ora la speranza è che con il leccese si possa nuovamente tornare a lottare per qualcosa di importante. Naturalmente la strada è assolutamente lunga e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se il rammarico di non aver portato Thiago Motta in panchina e per questo motivo vedremo cosa succederà.