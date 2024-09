Novità Osimhen: svelato il futuro, l’annuncio non lascia dubbi

Victor Osimhen, nonostante il passaggio al Galatasaray, resta un tesserato del Napoli. Svelato il futuro del nigeriano: l’annuncio

L’esordio con il Galatasaray è stato sicuramente molto positivo. Il nigeriano ha dato il suo contributo al club turco con un gol e diverse azioni da protagonista. Nonostante la sua volontà di aiutare i giallorossi a fare molto bene in questa stagione, il suo futuro resta al centro del dibattito. Continuerà questa avventura oppure farà un passo indietro? Difficile al momento avere certezze considerando che manca davvero tanto a gennaio.

Non ha dubbi, invece, Buchi Laba. Il giornalista, come riferito da calcionapoli26.it, ha risposto ad un tifoso sul futuro di Osimhen dando un annuncio importante di calciomercato. Naturalmente la strada è lunga e non sono da escludere offerte importanti. Ma il nigeriano sembra avere ormai preso una decisione importante su cosa fare a gennaio e vedremo se alla fine sarà realmente così oppure assisteremo ad un nuovo cambio di programma.

Calciomercato: futuro Osimhen, arriva l’annuncio

L’avventura di Victor Osimhen è ancora iniziata, ma si parla già del nigeriano e di cosa potrà succedere in futuro. Sembra difficile ad oggi fare ipotesi considerando la clausola rescissoria e la volontà del giocatore di tornare ancora una volta in una big per provare a vincere qualcosa di importante. Ma questo potrebbe avvenire solamente a giugno.

Secondo le informazioni di Laba, Osimhen non ha intenzione di lasciare il Galatasaray durante il calciomercato invernale. Per il giornalista il discorso non è stato assolutamente approfondito. Per il nigeriano la stagione in corso, almeno di clamorose sorprese, si concluderà in Turchia per poi tornare a Napoli e iniziare una avventura differente dall’ultima. Naturalmente al momento è una semplice indiscrezione e non ci resta che aspettare qualche settimana per capire se sarà realmente così oppure assisteremo ad un nuovo cambio di programma.

La speranza del Galatasaray è che il giocatore possa finalmente continuare su questi livelli e proseguire naturalmente la sua avventura con la maglia giallorossa. Di certo il calore del pubblico rappresenta un qualcosa che fa molto piacere al calciatore e in questo momento non ci attendiamo particolari sorprese. Ma naturalmente la strada è molto lunga e non possiamo escludere nulla da qui a gennaio. Ma dalla Turchia si dicono certi che l’attaccante proseguirà fino al termine della stagione a deliziare i giallorossi e magari vincere qualcosa anche con questa squadra.