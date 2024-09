Tremendo infortunio: tre mesi di stop

Brutto infortunio per un giocatore. Le notizie che arrivano non sono sicuramente positive ed ora il rischio è quello di un lungo stop

Il rientro dalla sosta rappresenta sempre un incognita per i club anche per quanto riguarda gli infortuni. Questa volta l’impegno con le nazionali non ha un ruolo in questo infortunio, ma per l’allenatore non arrivano assolutamente delle buone notizie e le condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Le prime notizie comunque parlano di un possibile stop di almeno tre mesi per lui. Ma si tratta solamente di una indiscrezione che dovrà essere confermata nei prossimi giorni.

Il rischio è quello di dover fare i conti con uno stop più lungo del previsto. Un quadro più chiaro lo si avrà solamente dopo gli accertamenti medici. L’infortunio, comunque, non è assolutamente una buona notizia per l’allenatore visto che in questo momento si entra in un periodo molto complicato e si sperava di poter contare su tutta la rosa.

Grave infortunio: almeno tre mesi di stop

Le condizioni del calciatore saranno valutate nelle prossime ore e la speranza è che si possa tirare un sospiro di sollievo importante dopo la paura dell’inizio. Ma le sensazioni non sono sicuramente positive e si aspetta gli approfondimenti medici per avere un quadro molto più chiaro su quando si potrà vedere ancora una volta a disposizione del tecnico.

A Madrid c’è preoccupazione per le condizioni di Brahim Diaz. L’ex Milan ha accusato un problema muscolare ed è rimasto in campo per qualche minuto prima di alzare bandiera bianca. La speranza era di essersi fermato in tempo, ma dal campo la sensazione è stata diversa. Il rischio è quello di uno stop di tre mesi e gli esami dei prossimi giorni consentiranno di avere un quadro più chiaro. Naturalmente Ancelotti si augura di poterlo avere a disposizione il prima possibile anche perché lo spagnolo si sta rivelando davvero importante per la squadra capitolina.

La speranza da parte della Real Madrid è di averlo a disposizione magari da gennaio, ma un quadro più chiaro lo si avrà solamente dopo i controlli medici. A questo punto non ci resta che attendere per capire se si tratta di uno stop di tre mesi oppure no. Di certo la notizia non è assolutamente positiva per Ancelotti che va a perdere uno dei giocatori più importanti per il suo modo di giocare.