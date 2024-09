Napoli, ‘scippo’ Juve: chiusura totale, offerta decisiva

Duello infinito in campo e fuori per Napoli e Juventus. Ecco il nuovo affare in casa bianconera, l’offerta è importante: spunta il retroscena

Tutto può cambiare in poche settimane. Dall’immediato colpo di calciomercato all’addio definitivo: la Juventus è sempre al lavoro per dare forma alla squadra di Thiago Motta così come ADL pronto ad accontentare ancora Antonio Conte. Ecco la nuova offerta decisiva in ottica futura, la chiusura è ormai totale: cosa succede ora?

Il calciomercato azzurro non dorme mai. Saranno momenti decisivi per puntare in alto con affari da urlo in vista dei prossimi mesi. Il Napoli cercherà così di puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma attenzione anche alle altre big della Serie A come la Juventus. La dirigenza partenopea dovrà così prendere la miglior decisione possibile: ecco la novità per il futuro, l’offerta è più sostanziosa. Scopriamo la verità nel dettaglio per la nuova operazione, ancora un duello a distanza tra Juventus e Napoli.

Napoli, affare a gennaio: la Juventus è già in pole

La società partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Il Napoli vorrebbe chiudere nuovi affari a gennaio, ma attenzione sempre all’esperienza dell’ex ds azzurro Cristiano Giuntoli ora alla Juventus. Ecco la verità di pochi minuti fa: cosa succede ora?

Un momento decisivo per chiudere nuovi affari a gennaio. Il Napoli è sempre molto attento a formalizzare colpi interessanti da affidare ad Antonio Conte. Servono altri rinforzi dopo una campagna acquisti di livello internazionale, ecco tutta la verità.

Come svelato dal portale calciomercato.com, la Juventus è balzata subito in pole per ingaggiare il laterale dell’Hellas Verona Jackson Tchatchoua. Anche il Napoli è pronto a fare un’offerta per il giocatore, valutato 15 milioni di euro. I bianconeri vorrebbero formulare subito l’offerta decisiva: così il ds della Juve, Cristiano Giuntoli, ha incaricato i suoi osservatori di seguirlo nella prossima partita del Verona.

Tchatchoua si è consacrato con la maglia degli scaligeri che vorrebbero così accettare un’offerta importante in vista di gennaio. Il laterale del Camerun è pronto così ad essere protagonista in una big italiana per giocare la Champions League. Il Napoli è rimasto spiazzato dopo la notizia di pochi minuti fa: ecco tutta la verità.

Saranno settimane intense per prendere così la miglior decisione possibile: tante big sono sulle sue tracce per sondare il terreno. Il presidente De Laurentiis è stato molto vicino all’acquisto negli ultimi giorni di agosto, ma il trasferimento non si è concretizzato.