Napoli, nuovo colpo per Conte: arriva dalla Francia

Il Napoli continua a pensare in grande per tornare in Champions League. Ecco la nuova idea dal fronte calciomercato: affare dalla Francia

Una nuova operazione di calciomercato in vista delle prossime settimane. La dirigenza partenopea continua a lavorare senza sosta per ingaggiaer i migliori calciatori in circolazione. Conte è molto concentrato sulla risalita in classifica: l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco il nuovo rinforzo da realizzare, spunta il retroscena di mercato.

Il calciomercato azzurro non dorme mai e continua a regalare nuovi scoop in vista dei prossimi mesi. Ecco la novità assoluta per sognare in grande, scopriamo così tutti i dettagli suggestivi. Un nuovo colpo di calciomercato per regalare così alternative giuste ad Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis ha in mente un nuovo piano per puntare in alto: ecco il nuovo rinforzo decisivo. Il Napoli vuole sognare in grande per tornare protagonista anche in campo europeo con profili da urlo in ottica futura.

Napoli, chiusura immediata: c’è l’ok di Conte

Conosciamo nel dettaglio la possibile operazione di calciomercato in ottica futura. Il Napoli cercherà così di chiudere l’affare decisivo in tempi brevi: spunta il retroscena.

Saranno settimane intense per individuare così un nuovo colpo per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Il Napoli vuole consacrarsi in Serie A per risalire velocemente in classifica:

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Ceccarini, il Napoli continua a monitorare la pista che porta a Singo del Monaco. L’ex Torino conosce molto bene la Serie A e sarebbe perfetto per l’idea tattica di Antonio Conte: può giocare sia come braccetto destro che come laterale a tutta fascia nel 3-4-2-1.

Negli ultimi giorni a Castel Volturno lo stesso allenatore azzurro avrebbe provato anche altri sistemi di gioco. Una mossa strategica in vista delle prossime settimane per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Un momento decisivo per chiudere così nuovi affari monitorando attentamente profili interessanti.

Il Napoli continuerà così a sondare piste importanti per regalare nuovi colpi ad Antonio Conte. L’allenatore azzurro è finora soddisfatto, ma serve un nuovo laterale a tutta fascia per dare l’alternativa a Mazzocchi criticato spesso dai tifosi del Napoli. La dirigenza partenopea è pronta a sferrare l’assalto decisivo in casa Monaco con Singo che potrebbe subito tornare così in Serie A dopo gli anni in granata.