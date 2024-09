Napoli, Conte ha svelato il ruolo di McTominay: che sorpresa

Finalmente è arrivato il debutto di Scott McTominay con la maglia del Napoli. Qualche minuto per lo scozzese, la rivoluzione di Conte

Nelle ultime settimane lo stesso Conte ha lavorato anche su diversi sistemi di gioco diverso dal 3421. L’allenatore del Napoli continua ad insistere sulla difesa a tre che sta dando i propri frutti con Buongiorno in uno stato di forma eccezionale. Il difensore del Torino ha trovato anche il primo gol in azzurro: ecco il nuovo ruolo di McTominay.

Lo scozzese è arrivato negli ultimi giorni di calciomercato estivo. McTominay ha debuttato in maglia azzurra contro il Cagliari riuscendo così a rompere il ghiaccio in un ruolo del tutto diverso. Il centrocampista del Napoli può ricoprire tante posizioni anche a partita in corso: un giocatore moderno in grado di fare la differenza dalla zona mediana in su. Scopriamo tutti i dettagli della scelta di Conte nell’ultima sfida contro il Cagliari: spunta il retroscena da urlo.

Napoli, la rivoluzione di Conte: ecco la scelta sullo scozzese

Negli ultimi giorni a Castel Volturno l’allenatore del Napoli ha provato anche la difesa a quattro, ma a Cagliari ha optato ancora per uno schieramento a cinque. Un momento decisivo per inserire anche i nuovi arrivati: McTominay ha agito in una posizione del tutto inedita.

Finalmente è arrivata la terza vittoria consecutiva per la squadra azzurra targata Antonio Conte che mancava dal 2022. Un successo importante a Cagliari in una trasferta sempre ostica per il Napoli. Hanno fatto il loro debutto sia Gilmour che McTominay: ecco la nuova disposizione tattica in vista delle prossime sfide di campionato del centrocampista scozzese.

Conte l’ha inserito nella ripresa in un ruolo inedito. L’allenatore del Napoli non ha cambiato sistema di gioco confermando il 3421: lo scozzese ha agito da trequartista al posto di Kvara. McTominay può agire in quella posizione con caratteristiche ed attitudine diverse rispetto al talentuoso giocatore georgiano. Conte continuerà a perseguire la sua strada per confermarsi nelle zone alte della classifica di Serie A.

Nonostante ciò lo scozzese potrebbe agire in mediana come alternativa di Anguissa, uno dei migliori in campo contro il Cagliari. Conte potrà così optare per la migliore soluzione possibile di partita in partita facendo ruotare alla perfezione tutta la rosa a sua disposizione. Una campagna acquisti di livello internazionale per volare sempre più in alto.