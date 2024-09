Bocciato da Conte: via a gennaio, scambio decisivo

Il Napoli si gode la vetta della classifica (in attesa dell’Udinese ndr), ma c’è un caso: il giocatore sembra non rientrare più nei piani di Conte

È un Napoli che a distanza di quasi due anni ritorna in vetta. Dopo una partenza a rilento, la squadra di Antonio Conte sembra avere cambiato definitivamente passo e la vittoria contro il Cagliari rappresenta un segnale importante al campionato. Ma presto per il tecnico leccese potrebbe esserci una grana. Non sarà semplice gestire una rosa ampia con una sola competizione e questo potrebbe portare a dei malumori.

Secondo quanto riferito da areanapoli.it, un giocatore sembra essere ormai fuori dal progetto. A questo punto una cessione a gennaio sembra essere quasi certa e uno scambio potrebbe consentire di piazzare un colpo importante durante il calciomercato invernale. Naturalmente al momento questa è solo una ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: via a gennaio, c’è il sì di Conte

Avere una sola competizione e una rosa ampia apre al rischio di dover fare i conti con possibili malumori. Per il momento in casa Napoli il gruppo sembra molto compatto e non abbiamo particolari rischi di mal di pancia. C’è un caso, però, che per presto potrebbe iniziare a far discutere.

Si tratta di Raspadori. In estate Jack aveva chiesto maggiore spazio e le prime partite sembravano includere, nonostante qualche interessamento, il giocatore nel progetto. Ora dopo Cagliari le cose potrebbero essere cambiate. La nuova posizione di McTominay e il fatto di aver messo in campo Simeone e non lui apre alla possibilità di una cessione durante il calciomercato invernale. Naturalmente a questo punto il giocatore con il suo entourage inizieranno a valutare con attenzione se continuare con un ruolo secondario oppure chiedere una cessione.

E in quel caso l’ipotesi Atalanta con lo scambio con Zappacosta potrebbe ritornare in auge. Attenzione anche alla Fiorentina di Palladino. La Viola potrebbe mettere sul piatto Ranieri, giocatore che interessa a Conte, per convincere il Napoli a lasciar partire Raspadori. Insomma, la strada è lunga e può succedere ancora di tutto. Ma le scelte del tecnico dei partenopei sembrano escludere l’ex Sassuolo dal progetto. A questo punto non è da escludere una partenza dell’attaccante a gennaio per giocare con maggiore continuità magari in attesa di avere quella chance con gli azzurri la prossima stagione.