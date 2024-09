Juve-Napoli: la mossa di Conte, pronta una nuova rivoluzione

Il Napoli prepara una nuova rivoluzione per trasferta di Torino contro la Juventus. Una sfida da vincere per allungare in classifica

La vittoria contro il Cagliari per Conte è già alle spalle. Da oggi il tecnico dei partenopei inizierà a preparare la trasferta di Torino contro la Juventus. Un primo vero test per capire se la squadra ha fatto un salto di qualità importante oppure ci sarà un passo indietro dal punto di vista della prestazione. Le sensazioni sono positive e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire cosa succederà.

Intanto, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Conte pensa ad una nuova rivoluzione importante in vista di Juventus–Napoli. Un nuovo cambio che ha come obiettivo quello di far rendere al massimo la squadra e dare una mano importante ai giocatori. Non ci resta che attendere per capire se l’ennesimo cambio ci sarà oppure assisteremo ad una conferma di quanto visto.

Napoli: Conte prepara la rivoluzione, le ultime

Il Napoli in casa della Juventus per avere delle conferme importanti. La vittoria contro il Cagliari consente di avere delle certezze da non sottovalutare, ma i partenopei potrebbero presentarsi con un nuovo vestito cucito addosso da Antonio Conte. Al momento si tratta naturalmente di una semplice ipotesi, ma vedremo cosa succederà.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli contro la Juventus potrebbe scendere in campo con un 4-3-3. Un modulo che i partenopei conoscono molto bene e potrebbero rendere ancora meglio di quanto fatto nelle ultime partite. Una sicurezza importante in una partita che si preannuncia importante e decisiva per i partenopei. Sbagliare potrebbe portare i partenopei a fare un passo indietro. Una vittoria, invece, consentirebbe di sognare in grande oltre che naturalmente portare la squadra di Conte con quattro punti di vantaggio sui bianconeri.

Mancano ancora sei giorni alla partita e non possiamo escludere dei cambiamenti in questo senso. Le idee di Conte sono molto chiare e l’ipotesi di un cambio modulo è assolutamente possibile. Vedremo quindi cosa accadrà in futuro e quali saranno le scelte da parte del tecnico dei partenopei. In questo momento l’allenatore è alla ricerca del vestito giusto per questa squadra e il 4-3-3 rappresenta sicuramente uno dei moduli che la squadra conosce molto bene e che potrebbe portare il Napoli a rendere ancora meglio di quanto fatto fino a questo momento.