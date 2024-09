Napoli, Chiarello furioso con i tifosi: “Vi vengo a prendere”, il motivo

Chiarello è furioso con i tifosi del Napoli. Dopo la partita contro il Cagliari il giornalista si scaglia con i supporters partenopei. Il motivo

Il Napoli ritorna in testa a distanza di quasi due anni. Una squadra in crescita e che sembra piano piano adattarsi alla perfezione con il modo di giocare di Antonio Conte. Ma i tifosi non sembrano essere pienamente convinti da un giocatore e le critiche ormai sono quotidiane. Una situazione che non piace in particolare ad un giornalista, che sui social si è duramente scagliato contro i supporters partenopei.

Umberto Chiarello sui social ha duramente criticato i tifosi e minacciato di “andarli a prendere” se continuano a criticare in modo molto duro i giocatori. Diciamo una sorta di avvertimento nella speranza di poter cambiare idea sul calciatore e naturalmente ricompattare l’ambiente per realizzare un sogno: quello di ritornare a vincere lo Scudetto. Obiettivo che può essere raggiunto solamente se le parti si compattano.

Chiarello difende il giocatore e attacca i tifosi

La vittoria contro il Cagliari è sicuramente merito di tutta la squadra, ma ancora una volta tra i protagonisti c’è Meret. Il portiere del Napoli è riuscito a rispondere presente ogni volta che è stato chiamato in causa e le sue parate rappresentano una risposta alle continue critiche che sono arrivate in questi ultimi giorni. E in difesa dell’estremo difensore scende anche Umberto Chiarello, che sui social minaccia di andare a prendere i tifosi se non chiedono scusa ad Alex.

“Vi vengo a prendere a casa – il post sui social del giornalista – preparate caffè e sfogliatelle. E preparatevi a la mezz’ora stile 32 dicembre“. Parole molto dure e che rappresentano un chiaro messaggio ai tifosi. Da questo momento in poi bisogna essere molto compatti dentro e fuori dal campo per provare a riportare il Napoli dove merita.

Questo naturalmente può avvenire solamente se si resta compatti. Il messaggio è molto chiaro e la speranza di Chiarello è che da oggi in poi si possa guardare Meret in ottica completamente differente. Naturalmente l’ultima parola in questo senso spetterà al campo e la Juventus rappresenta già un test importante per l’estremo difensore. Forse un bivio per la sua permanenza al Napoli e anche per il rinnovo del numero uno dei partenopei dopo una trattativa che ormai prosegue da diverso tempo.