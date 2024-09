“Lukaku ha un problema”, annuncio da Repubblica

Romelu Lukaku è tornato a segnare gol pesanti in Serie A. L’attaccante belga ha regalato anche due assist: ora ha un problema

Il Napoli continua a volare in alto grazie alla cura di Antonio Conte. Finalmente è arrivata la terza vittoria consecutiva per Di Lorenzo e compagni: mancava dal febbraio 2023. In estate è arrivata una vera e propria rivoluzione in casa azzurra, ma ora Lukaku ha un problema come annunciato dall’edizione odierna de La Repubblica.

Una voglia incredibile di puntare in alto per stabilizzarsi nelle zone alte di classifica. Lukaku è pronto a regalare nuove gioie ai tifosi del Napoli che non vede l’ora di tornare a trionfare in Italia e in Europa. In estate Conte l’ha voluto a tutti i costi: l’attaccante belga è arrivato soltanto nelle ultime ore di calciomercato. Il presidente De Laurentiis non ha badato a spese, ma ora è spuntato un nuovo problema improvviso per l’attaccante belga.

Napoli, Lukaku ha un limite: svelato il motivo

La squadra azzurra tornerà a Castel Volturno per preparare la gara contro la Juventus: una sfida nella sfida per l’allenatore del Napoli che ha vissuto momenti memorabili alla guida dei bianconeri. Ecco tutta la verità su Lukaku, cosa succede ora?

Il Napoli continuerà a pensare in grande mettendo in mostra ancora una volta tanto carattere che sembrava ormai perso. Conte ha toccato le corde giuste all’interno dello spogliatoio del Napoli: spunta il retroscena su Lukaku, man of the match della sfida di Cagliari.

Come riportato dalla storica firma del giornalista napoletano, Antonio Corbo, Lukaku ha un limite risaputo: “Non è un fulmine nel cercare la profondità”. Poi ha aggiunto nel dettaglio: “Ha fatto prelevare il mestiere dell’attaccante giocando a testa alta per la squadra”. L’attaccante belga ha regalato due assist al bacio ai suoi compagni, ma il suo lavoro è stato ripagato con il gol del momentaneo 0-3. Infine, è arrivata anche la gioia personale per Buongiorno.

In due mesi tutto è cambiato all’interno della squadra azzurra: Conte ha saputo far reagire un gruppo che ormai era spento. Sono arrivate anche tante cessioni negli ultimi giorni di calciomercato: la più importante è stata quella di Victor Osimhen.

Con il suo addio è tornata finalmente una calma generale per ogni elemento dello staff: ormai il rapporto si è rotto e non era possibile riacquistare la fiducia di ogni singola parte.