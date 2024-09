Furia da Napoli, polemiche arbitrali: errore da incubo

Il Napoli ha tanta fame di voler dimostrare tutto il suo valore. Che furia dopo l’episodio arbitrale: spunta il retroscena da incubo

A Cagliari la squadra azzurra è riuscita a collezionare la terza vittoria consecutiva che mancava dal febbraio 2023. Ecco la nuova polemica arbitrale che ha fatto infuriare Antonio Conte: un errore grossolano commesso in Serie A, scopriamo tutti i dettagli.

Una trasferta sempre ostica per il Napoli in terra sarda. La sfida è stata anche sospesa per diversi minuti a causa dello scoppio di petardi. Uno spettacolo davvero da dimenticare in fretta con nuove critiche arrivate nelle ultime ore. Alla fine Conte ha potuto gioire alla grande collezionando così ancora i tre punti: ora la sfida prestigiosa contro la Juventus per essere all’altezza della situazione. In serata da Napoli in tanti si sono infuriati per un errore arbitrale durante Monza-Inter: ecco tutto quello che è successo.

Napoli, quanta rabbia dopo l’episodio nel finale: spunta la verità

Una nuova decisione arbitrale che ha fatto discutere negli ultimi minuti della sfida: conosciamo tutti i dettagli dell’episodio in particolare. La furia è arrivata anche da Napoli che dovrà affrontare la Juventus nel prossimo turno di campionato: ecco il retroscena decisivo.

Polemiche infinite nei minuti finali della sfida di Monza. L’arbitro Pairetto non ha concesso il vantaggio a Pessina che si è trovato a tu per tu con Sommer: il direttore di gara ha fischiato proprio pochi attimi prima a causa di un fallo su Mota.

Subito è partita la furia dei giocatori di Nesta che avrebbero ovviamente voluto un’altra decisione da parte di Pairetto. Alla fine la sfida è terminata in perfetta parità grazie al gol di Dumfries che ha risposto al vantaggio iniziale dello stesso attaccante portoghese del Monza.

Un punto d’oro quello arrivato per l’Inter che non è apparso così in forma smagliante dopo i diversi cambi di formazione di Simone Inzaghi. Ecco la furia anche da Napoli che avrebbe voluto così distanziare subito i nerazzurri: Conte ha saputo toccare le corde giuste rivoluzionando il clima all’interno dello spogliatoio azzurro.

Il Napoli dovrà pensare soltanto al proprio percorso per arrivare più in alto possibile. Nessun problema per gli azzurri che sono fiduciosi al massimo dopo le tre vittorie consecutive: a Cagliari, inoltre, Meret è stato salvifico in più di un’occasione con parate prodigiose.