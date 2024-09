Napoli, scontri tra tifoserie: ecco cosa rischia De Laurentiis

Un’altra brutta pagina di calcio in Serie A durante Cagliari-Napoli. Arriverà la decisione del Giudice Sportivo, cosa rischiano i due club

I due capitani sono andati a parlare anche ai tifosi per farli smettere, ma è stata scritta un’altra brutta pagina di calcio a Cagliari. Scontri a lungo tra le due tifoserie con il direttore di gara che è stato costretto anche a sospendere il match. Ecco cosa rischiano i due club: la sanzione del Giudice Sportivo.

Un momento terribile quello accaduto a metà primo tempo durante la sfida tra Cagliari e Napoli all’Unipol Domus. Anche la moglie di Gianluca Gaetano ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram mettendo in evidenza la tanta preoccupazione percepita ad un certo punto della gara. La figlia del centrocampista napoletano del Cagliari le ha chiesto di tornare immediatamente a casa: una brutta pagina di calcio evidenziata ancora nel settembre 2024.

Napoli, la verità sugli scontri tra tifosi: cosa deciderà il Giudice Sportivo

Sono passati ormai tanti anni dagli scontri mortali tra le tifoserie, ma spesso accadono in Italia ancora episodi da condannare duramente. Ecco la decisione del Giudice Sportivo per punire i colpevoli.

Non finiscono i problemi in Serie A: ora il Giudice Sportivo è pronto ad usare la mano pesante dopo i fatti accaduti a Cagliari durante la gara di campionato contro il Napoli.

Come svelato dall’Unione Sarda arriverà sicuramente la multa per i due club che ormai sembra scontata. Da vedere se ci sarà la chiusura di una porzione dello stadio con la remota possibilità di giocare a porte chiuse. Per sette minuti la sfida tra Cagliari e Napoli è stata sospesa con i due capitani che si sono recati anche sotto il settore riservato. Nella giornata di martedì 17 settembre arriverà la decisione del Giudice Sportivo.

Al momento non si conoscono con certezza i dettagli ufficiali, ma lo spettacolo percepito è stato indegno. Tutto è accaduto tra il settore ospite dei tifosi del Napoli e il settore occupato da quelli del Cagliari: petardi a non finire che hanno costretto così l’arbitro a sospendere per sette minuti la sfida di Serie A.

Le prossime ore saranno decisive per conoscere tutto quello che succederà ai danni di Cagliari e Napoli: un momento da condannare duramente durante una gara in mondovisione. Ancora una brutta immagine in giro per l’Europa.