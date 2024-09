“Vergogna napoletana”, la giornalista attacca i tifosi azzurri

La partita tra Cagliari e Napoli è stata sospesa per circa 7 minuti: ecco il feroce attacco nei confronti dei tifosi azzurri, il retroscena

La nuova stagione è iniziata da poche settimane, ma ecco subito i primi brutti episodi sugli spalti. Anche a distanza di anni i tafferugli tra tifoserie non sono terminati: ecco cosa sucecderà ora, la giornalista ha puntato il dito contro i tifosi azzurri.

Ancora un episodio da condannare apertamente con lo scontro tra tifoserie avvenuto durante la sfida di Serie A tra Cagliari e Napoli. Sicuramente arriverà una multa, ma ciò non può bastare. Pochi minuti fa è arrivato l’attacco di una giornalista sarda nei confronti dei tifosi azzurro: spunta tutta la verità. Un momento di tensione totale che ha messo in apprensione anche i parenti dei calciatori: servono nuovi provvedimenti per evitare di assistere definitivamente a questi spettacoli indegni.

Napoli, la furia della giornalista: nel mirino ancora i tifosi azzurri

Poche ore fa anche la moglie del centrocampista napoletano, Gianluca Gaetano, ha cercato di svelare la sua preoccupazione durante una partita di calcio. Un pallone dovrebbe unire nel 2024 e non continuare ad essere oggetto di dissidio tra le persone. Ecco il suo messaggio davvero molto duro nei confronti dei tifosi del Napoli.

Su X la giornalista de L’Unione Sarda, Stefania Lapenna, ha criticato ferocemente il comportamento dei tifosi del Napoli presi di mira: “Hanno lanciato petardi verso la Curva Sud, che non è quella degli ultras, ma una curva piena di persone tranquille, con anche bambini e anziani. Vergogna napoletana alla Domus. #Cagliari #CagliariNapoli Vesuvio”.

Il Giudice Sportivo decreterà il verdetto finale soltanto nella giornata del 17 settembre: un’altra brutta pagina di calcio vissuta alla Unipol Domus. Ora vanno presi seri provvedimenti in ottica futura per evitare di ammirare uno spettacolo così indegno. La sfida tra Cagliari e Napoli è stata anche sospesa per sette minuti con un lungo recupero nel primo tempo.

Nuove polemiche subito a galla dopo poche settimane dall’avvio della nuova stagione: ora i due rischiano qualcosa in più rispetto alla semplice multa che sarà sicuramente inflitta. Una nuova voglia di trovare soluzioni opportune per evitare di assistere ad uno spettacolo indegno in Serie A. La giornalista sarda ha puntato il dito contro i sostenitori azzurri, ma in tanti hanno rivelato che tutto è partito da quelli del Cagliari.