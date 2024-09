Grave infortunio e lungo stop: salta il Napoli

Brutte notizie per quanto riguarda un tecnico. L’infortunio è più grave del previsto e lo stop si aggira intorno ai 3 mesi. Out contro il Napoli

Serie A: brutte notizie per il tecnico, grave infortunio

La Roma non potrà disporre per Saelemaekers per diverso tempo e il calciatore salterà anche la sfida contro il Napoli prevista per fine novembre. Il belga, infatti, ha rimediato una frattura composta e, quindi, come scritto dal Corriere dello Sport, resterà fuori almeno per 2-3 mesi. Il suo rientro è previsto a fine novembre e, per questo motivo non sarà a disposizione di De Rossi per diverse partite. Una brutta tegola se si pensa che in quel ruolo le scelte sono ridotte all’osso visto anche che Zalewski è fuori rosa.

Ora l’idea di reinserire il polacco in squadra è assolutamente da prendere in considerazione almeno fino a quando il belga non rientrerà a disposizione. Sembra in questo momento difficile ipotizzare un intervento sul calciomercato considerato anche il fatto che ci vuole tempo per far inserire il giocatore negli schemi. Da qui l’ipotesi di puntare su Zalewski per i prossimi 2-3 mesi e poi riaccogliere il belga. Una brutta notizia sicuramente per Daniele De Rossi, chiamato ora a dover fare a meno di un giocatore importante per lui.