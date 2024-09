Ribaltone Kvara: rinnovo e addio, pagano la clausola

Un gol, un assist e una nuova prestazione di livello per Kvaratskhelia. Per il giocatore, però, non è da escludere un addio in estate

Antonio Conte ha fatto di tutto per confermare Kvaratskhelia in questa stagione e la fiducia del tecnico il georgiano la sta ripagando in campo con prestazioni di assoluto livello. L’attaccante ancora una volta si sta rivelando decisivo ed ora presto entrerà nel vivo il discorso del rinnovo. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, la trattativa per il prolungamento prosegue e presto si potrebbe arrivare alla fumata bianca.

Ma il rinnovo potrebbe non significare una permanenza al Napoli. Nel prolungamento, sempre secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere inserita una clausola, che un club sarebbe già disposto a pagare. Insomma, la prossima estate si candida ad essere, se saranno confermate le voci, quella della separazione tra Kvaratskhelia e i partenopei. Al momento niente di certo e decisioni che arriveranno nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli: rinnovo Kvaratskhelia, spunta la clausola

Napoli e Kvaratskhelia sono al lavoro per trovare un compromesso per il rinnovo. La chiamata del PSG ha portato il giocatore ad alzare la propria richiesta di ingaggio. Siamo arrivati intorno agli 8 milioni. I partenopei sembrano intenzionati a fermarsi intorno a 6 e c’è una distanza di due milioni da colmare. In queste ultime ore sarebbe una sorta di accordo tra i partenopei e il giocatore per continuare l’avventura e arrivare alla firma: inserire una clausola rescissoria accessibile sul mercato. Quindi si parla di una cifra al di sotto dei 100 milioni di euro.

In caso di conferma di questa indiscrezione, il PSG potrebbe tornare alla carica durante il calciomercato estivo. I parigini non hanno assolutamente tolto gli occhi sul georgiano e una clausola è destinata a facilitare l’operazione. Naturalmente Conte spera che questo non avvenga considerando l’importanza del giocatore nel suo modo di giocare e non ci resta che aspettare ancora un po’ per capire meglio come si evolverà la situazione.

Le ultime indiscrezioni parlano di un contatto diretto tra le parti per trovare un accordo. La possibilità di chiudere nel minor tempo possibile esiste, ma serve una apertura da parte del giocatore ad arrivare ad un compromesso. Senza difficilmente si arriverà alla fumata bianca considerando le distanze che ci sono tra le parti. E la clausola rescissoria rappresenta forse quel punto di incontro per chiudere una volta per tutte la trattativa e far giocare il georgiano con ancora maggiore tranquillità.