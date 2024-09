“ADL deve farsi sentire”, allarme Alvino per Juve-Napoli

Juventus-Napoli è sempre più vicino e Alvino si appella a De Laurentiis per farsi sentire con i vertici del calcio italiano. Ecco il motivo

Juventus–Napoli non è mai una sfida come le altre e diventa ancora più tesa se c’è in palio qualcosa di importante. È vero che siamo ancora solamente alla quinta giornata e il cammino per la fine del campionato è molto lungo. Ma il match dello Stadium si preannuncia un crocevia importante per entrambe le squadre. La tensione si fa sentire già da ora e le prime frecciatine arrivano da una parte e dell’altra.

Nelle ultime ore il giornalista Carlo Alvino sui social ha pubblicato un post polemico e chiesto a De Laurentiis di farsi sentire con i vertici del calcio italiano e arbitrale prima del match contro la Juventus. C’è una cosa che lo preoccupa e per lui il Napoli deve muoversi in anticipo per poi non dover fare i conti con problemi ancora più gravi.

Juventus-Napoli: l’allarme di Alvino e l’appello di ADL

Un punto di differenza e una sfida che rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. Questo preoccupa molto Alvino e parte del pubblico del Napoli. Proprio per questo il giornalista fa una chiara richiesta al proprio presidente: intervenire da subito con Lega e vertici arbitrali per prevenire un possibile problema destinato a registrarsi durante la partita: ovvero la caccia all’uomo nei confronti di Kvaratskhelia.

Il georgiano in questo momento è in forma e solitamente viene preso di mira dagli avversari. Il timore di Alvino è che questo possa avvenire a Torino con un difensore molto ruvido come Gatti. Quindi la richiesta è di farsi sentire con i vertici arbitrali e del calcio italiano per chiedere una maggiore tutela del proprio campione oltre che naturalmente un pugno duro verso i calciatori che commettono interventi simili.

Difficile che ADL possa accontentare il giornalista per diversi motivi, ma di certo i fari saranno puntati anche su questa sfida nella sfida. Kvara dovrà fare i conti ancora con interventi ruvidi e come saranno giudicati dal direttore di gara? Difficile rispondere ad oggi a questa domanda. Di certo stiamo parlando di un qualcosa che terrà banco almeno fino a sabato e poi vedremo cosa accadrà in campo. Ma Juventus–Napoli è già iniziato in queste ore e le frecciatine continueranno per diversi giorni e questi porteranno ad alimentare la tensione.