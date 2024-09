Napoli, l’allarme spiazza i tifosi: “Squadra indecorosa”

In casa Napoli, dopo la straordinaria vittoria di ieri, arriva l’allarme che lascia tutti i tifosi di stucco. La squadra è stata definita indecorosa, con tanto di spiegazione del perché di una affermazione tanto forte. Delle parole che fanno riflettere e che spalancheranno le porte ad un mare di polemiche.

Dopo un inizio di campionato shock per gli azzurri, con un netto 3-0 subito per mano dell’Hellas Verona, la squadra di Antonio Conte si è subito rimessa in piedi ed ha iniziato a correre. Tre vittorie di fila, come non accadeva da un anno e mezzo circa, per dare subito un segnale forte a tutte le altre pretendenti per un posto in Champions League.

La squadra deve ancora fare dei passi in avanti, ma i motivi per essere ottimisti ci sono tutti. L’impatto dei nuovi acquisti, soprattutto Buongiorno, Lukaku e David Neres è stato istantaneo ed impressionante. Il centrale è già diventato un leader della difesa, il belga ha già trovato due gol ed il brasiliano è a tre assist in meno di un tempo di gioco disputato.

Dura critica per la squadra di Conte: cosa è successo

Nonostante i motivi per essere ottimisti siano davvero tanti, a partire dai recenti risultati portati a casa, arriva adesso una dura, durissima critica per una squadra che fa sognare i tifosi. E che, però, evidentemente continua a non convincere qualcuno per diversi aspetti.

Si tratta di Enrico Fedele, volto noto del mondo del calcio a Napoli ed ex dirigente anche ad alti livelli. Dal suo punto di vista, infatti, gli azzurri sono una squadra “indecorosa“. Troppi, infatti, i tiri maldestri di ieri ed anche lo stesso Lukaku è stato accusato da Fedele di aver sbagliato troppe occasioni ghiotte e nitide.

“Napoli squadra indecorosa”: ecco il perché

Nel mirino della sua critica ci sono stati i tentativi da fuori area di Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka: “Avranno avuto qualche parente sugli spalti e gli volevano dare dei palloni evidentemente”.

Dal suo punto di vista il Napoli ha sì vinto tre partite, ma lo ha fatto soffrendo molto. Per lottare per lo Scudetto con l’Inter serve commettere meno errori. Un qualcosa su cui essere ottimisti però c’è: “Vincere soffrendo ti aiuta a vincere”. Dopo queste parole, aumenta la curiosità di assistere alla sfida contro la Juventus, autentico banco di prova.