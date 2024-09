Napoli stroncato, giudizio secco: “Non è una squadra da Scudetto”

In casa Napoli, dopo tre vittorie consecutive, arriva un duro colpo nelle ambizioni da Scudetto soprattutto dei tifosi. Il giudizio, infatti, in tal senso è secco, dal momento che questa squadra non è ancora sufficientemente forte per puntare al tricolore. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Gli azzurri hanno rialzato la testa in maniera importante dopo un avvio di stagione a dir poco difficile e delicato dopo il KO per 3-0 contro l’Hellas Verona. In tal senso, però, la squadra sta diventando sempre di più ad immagine e somiglianza di Antonio Conte ed ha cacciato fuori la classica faccia arrabbiata.

Contro Bologna, Parma e Cagliari sono arrivate tre vittorie diverse ma importanti allo stesso modo, dal momento che ha consolidato alcune certezze che questo Napoli sembrava aver smarrito. In tal senso, però, nonostante queste risposte date sul campo, arriva una dura sentenza sul valore di questa squadra, che non sarebbe da Scudetto.

Gli azzurri stroncati: ecco che cosa sta succedendo

Ci sono tanti fattori che spingono il Napoli di diritto tra le pretendenti per il titolo. A partire da una rosa, il cui livello è stato alzato in maniera impressionante in sede di calciomercato. Impressionante, in tal senso, l’impatto dei nuovi arrivi e si aspettano ancora McTominay e Gilmour. Per qualcuno, però, non basta ancora.

In una intervista concessa a “Febbre a 90” su Vikonos Web Radio/TV, infatti, Fabiano Santacroce ha elogiato per tanti aspetti questa squadra, a partire dal rendimento di un profilo come Lukaku subito decisivo. Nonostante questo, però, per lui è presto per parlare di Scudetto dal momento che questa squadra ha bisogno di tempo. Ecco quando lo diventerà.

Napoli stroncato in maniera netta: “Non è da Scudetto”

Dal suo punto di vista la squadra ha bisogno di un anno di tempo prima di potersi candidare di diritto allo Scudetto, dal momento che alcune certezze vanno ancora consolidate. In ogni caso, però, vederlo già a questi livelli lo mette nelle condizioni di essere ottimista per il futuro.

Tra i profili che ha maggiormente celebrato ed elogiato, ovviamente, Alessandro Buongiorno, definito “il più forte difensore d’Italia“. Ha ribadito la felicità di vederlo indossare la maglia del Napoli, dove continuerà nel suo percorso di crescita. Insomma, si può guardare al futuro con serenità, senza chiedere subito la Luna.