Meret prodigioso, svelato il metodo Conte: il retroscena

Alex Meret continua ad essere prodigioso e decisivo con le sue prestazioni che stanno esaltando la piazza di Napoli. Decisivo in questo discorso il metodo che sta avendo il tecnico Antonio Conte, per il quale è stato svelato il retroscena. Il portiere c’è ed ora lo sta dimostrando in maniera evidente.

Il portiere azzurro è stato forse il principale protagonista di queste prime quattro giornate in casa Napoli. Con Parma e Cagliari è stato forse il migliore in campo. Con gli emiliani è stato decisivo con una parata a tempo praticamente scaduto, mentre con i sardi ha salvato in almeno quattro occasioni il risultato con degli interventi prodigiosi.

Ha spento tutte le critiche che da anni gli stanno arrivando addosso. Non ha mai convinto la tifoseria ed anche la società per alcuni momenti e passaggi a vuoto, soprattutto nella fase di impostazione dal basso. In questa sua rinascita, che potrebbe portare presto al rinnovo, è decisivo Antonio Conte con il suo metodo. Di cui adesso andiamo a conoscere i retroscena.

Il portiere del Napoli super protagonista tra i pali

Seppur con Elia Caprile in rosa, nonostante sia un portiere di assoluto valore come dimostrato ad Empoli, il tecnico del Napoli non lo ha mai messo in discussione. Ma non si limita certamente a questo il suo approccio, decisivo soprattutto dal punto di vista mentale. Ecco il metodo illustrato.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, Conte ed il suo staff hanno lavorato tantissimo sulla testa del calciatore, al fine di farlo sentire centrale nel progetto e senza mai fargli percepire poca fiducia. Come poi svelato dallo stesso allenatore, il metodo consiste anche nello spingerlo ad alzare l’asticella in termini di personalità.

Meret sontuoso con Parma e Cagliari: il retroscena sul metodo Conte

Dal punto di vista di Antonio Conte, infatti, Alex Meret deve migliorare soprattutto nella leadership, facendosi sentire di più dai compagni. Ed anche da questo punto di vista sembra che si stiano facendo dei passi in avanti.

Adesso Alex Meret si sente al centro del progetto ed aspetta probabilmente solo il rinnovo di contratto per poter sugellare questa sua nuova primavera nella avventura al Napoli. Il metodo Conte funziona. Sul portiere ed anche su tutti gli altri calciatori, totalmente rinati.