Napoli, rivoluzione contro la Juve: Conte cambia l’attacco

Il Napoli inizierà a preparare la sfida contro la Juve nelle prossime ore. Conte ha in mente un piano per superare i bianconeri, la verità

L’allenatore del Napoli è raggiante dopo la terza vittoria consecutiva collezionata a Cagliari. Un nuovo punto di partenza per affrontare nel migliore dei modi la Juventus: spunta la rivoluzione in attacco come rivelato pochi minuti fa.

In poche settimane Conte ha saputo toccare le corde giuste ai giocatori del Napoli puntando sempre più in alto. Sono arrivati subito tre vittorie consecutive dimenticando il debutto da incubo a Verona. Negli ultimi giorni di agosto la squadra azzurra è stata puntellata nella zona centrale del campo con gli arrivi di Gilmour e McTominay: ora tocca proprio all’allenatore azzurro scegliere i migliori uomini di volta in volta. Ecco la nuova idea in vista della sfida contro la Juventus, le sue scelte di formazione.

Napoli, le scelte di Conte a Torino: spunta il retroscena

Una nuova rivoluzione in vista della sfida avvincente contro la Juventus. Conte continua a lavorare a Castel Volturno a nuove strategie: ecco l’ultima idea in vista di Torino.

Saranno giorni affascinanti per prepararsi nelle migliori condizioni psico-fisiche all’Allianz Stadium. La Juventus sarà impegnata anche in Champions League contro il PSV, mentre gli azzurri potranno usufruire della settimana tipo.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica Conte starebbe pensando anche al 352 con il tandem d’attacco formato da Kvara e Lukaku. Di conseguenza ci sarebbe l’inserimento di un centrocampista come McTominay al fianco di Lobotka e Anguissa: Neres e Politano partirebbero dalla panchina in questo nuovo assetto tattico.

Una nuova rivoluzione decisiva per essere più compatti in ogni zona di campo: Conte proverà ad infondere ai suoi calciatori nuove idee tattiche. Ecco l’ultima mossa a sorpresa per affrontare al meglio la Juventus che, dopo un avvio sprint, si è fermata nelle ultime due sfide contro Roma ed Empoli. Due pareggi a reti inviolate per i bianconeri che ora vogliono puntare in alto superando così l’ostacolo Napoli.

Una sfida nella sfida per Antonio Conte in grado di lavorare come professionista da anni, ma sicuramente ci sarà un po’ di emozione. Ecco la sua nuova idea per superare l’ostacolo Juventus: un 352 compatto per chiudere tutte le linee di passaggio di Locatelli e compagni. Un’altra mossa tattica per tornare dall’Allianz Stadium con altri punti in ottica Champions League.