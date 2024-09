Juve-Napoli: esclusione a sorpresa, il tecnico spiazza tutti

Juventus-Napoli si avvicina e i tecnici sono chiamati a scelte importanti. Stando alle ultime indiscrezioni, è possibile una esclusione a sorpresa

Meno di 48 ore alla sfida tra Juventus e Napoli e per i tecnici a breve sarà il momento delle scelte. I bianconeri e i partenopei sono arrivati forse al primo momento cruciale della stagione. Vincere significherebbe dare un chiaro segnale alle dirette avversarie per lo Scudetto. Entrambi gli allenatori, quindi, sperano di poter contare su tutta la rosa a disposizione per poter riuscire ad avere più frecce al proprio arco.

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, un possibile protagonista di Juventus–Napoli rischia l’esclusione. Niente al momento di certo visto che si tratta di una idea. Ma il tecnico starebbe pensando ad una mossa a sorpresa per spiazzare tutti. Vedremo se sarà reamente così oppure alla fine opterà per il consueto undici. I dubbi saranno sciolti solamente a ridosso del match e non ci resta che aspettare per capire meglio cosa succederà.

Juventus-Napoli: che sorpresa, non parte dall’inizio

Ultime ore per poter sciogliere i dubbi e decidere l’undici che scenderà in campo nel match tra Juventus e Napoli. Non sono escluse delle sorprese da una parte e dall’altra anche se questo inizio di stagione a cambiare le carte in tavola è stato quasi sempre Thiago Motta e potrebbe essere così anche per sabato.

Secondo le ultime indiscrezioni, Thiago Motta potrebbe lasciare in panchina Koopmeiners per la sfida contro il Napoli. Il tecnico della Juventus, infatti, starebbe ragionando sulla possibilità di concedere un turno di riposo all’olandese e magari mettere in campo il giovane Adzic al suo posto. È solamente una ipotesi visto che, almeno fino a questo momento, i dubbi non sono stati sciolti. Si attende la giornata di sabato per prendere tutte le decisioni definitive e scegliere chi far scendere in campo con i partenopei.

La speranza di Thiago Motta è quella di riuscire a dare continuità a quanto fatto vedere in Champions League. Per farlo naturalmente c’è bisogno magari di un po’ di turnover per fare in modo di schierare in campo giocatori già pronti. Non ci resta a questo punto che aspettare ancora qualche ora per capire se toccherà a Koopmeiners partire dalla panchina oppure l’olandese riuscirà a trovare la maglia da titolare e magari dare una mano importante al proprio tecnico. Di certo il tecnico italobrasiliano ci ha sempre riservato sorprese e magari lo farà anche sabato.