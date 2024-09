Napoli: regalo a Conte, in prestito dal Bayern

Il Napoli a gennaio dovrà completare la rosa a disposizione di Conte. E un regalo al tecnico potrebbe arrivare dal Bayern Monaco

Manca ancora tanto tempo a gennaio, ma Manna è già al lavoro per individuare i giusti rinforzi per completare la rosa a disposizione di Conte. Il lavoro fatto in estate è stato sicuramente importante. La mancata cessione di Osimhen, però, non ha permesso al direttore sportivo di mettere a segno altri colpi e questi quasi certamente saranno definiti durante il calciomercato invernale. Riflessioni in corso per capire quali giocatori possono fare davvero a caso della squadra e alzare il livello della rosa.

E un regalo potrebbe arrivare dal Bayern Monaco. Secondo Konur, i bavaresi starebbero ragionando sulla possibilità di privarsi di un giocatore durante il calciomercato invernale per consentirgli di giocare con continuità. E il Napoli ci pensa. Si tratterebbe di una grande opportunità da sfruttare vista la duttilità del calciatore. Vedremo se già nelle prossime settimane si deciderà di affondare il colpo oppure si attenderà gennaio.

Calciomercato Napoli: Conte accontentato, arriva l’ex Tottenham

Un esterno destro e un difensore centrale. Sono queste le due priorità di Conte per il calciomercato invernale. E per quanto riguarda il secondo ruolo ci potrebbe essere una novità importante. Il Bayern Monaco non ha intenzione di confermarlo e sarebbe disposto anche a cederlo in prestito per consentirgli di giocare con continuità.

Eric Dier potrebbe presto diventare un obiettivo di calciomercato del Napoli. Conte lo ha allenato ai tempi del Tottenham e il giocatore ha sempre speso parole d’elogio nei confronti del tecnico italiano. Da parte sua quindi ci sarebbe l’assoluta disponibilità a dire sì a questo trasferimento. Resta da capire se le sue caratteristiche rispecchiano alla perfezione quello che cercano i partenopei. La duttilità (può giocare sia in difesa che a centrocampo ndr) e la conoscenza del modo di giocare dell’allenatore sono un vantaggio, ma non ci resta che aspettare per avere un quadro più chiaro.

Di certo il Napoli ci pensa e valuta la possibilità di sondare il terreno per il giocatore del Bayern Monaco. Da parte dei bavaresi c’è l’intenzione di cedere il calciatore e, quindi, ci sono tutte le possibilità di arrivare ad un accordo. Ma un quadro più quadro lo si avrà solamente nelle prossime settimane visto che la strada fino a gennaio è ancora lunga e può succedere di tutto.