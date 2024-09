Napoli, retroscena Conte-Juve: “Sono un professionista”

Conte sarà protagonista per la prima volta all’Allianz Stadium con i tifosi: ecco l’accoglienza per lui, la sua reazione è stata decisiva

Una sfida nella sfida per Antonio Conte che dovrà così sedersi sulla panchina del Napoli affrontando la sua ex squadra. I tifosi della Juventus lo aspetteranno dopo tanti anni: l’ultima volta si trovava con l’Inter, ma la partita si disputò a porte chiuse. Ecco il retroscena sul suo ritorno a Torino: Conte ha rivelato una dinamica molto sottile.

Saranno attimi di tensione totale per lasciare da parte tutte le emozioni. La sua storia d’amore con la Juventus dura ormai da tanto tempo: è stato il capitano da calciatore, mentre ha iniziato a farsi conoscere come allenatore proprio sulla panchina dei bianconeri. Poi le dimissioni improvvise dopo un ritiro estivo per lasciarsi in maniera del tutto traumatica.

Ora è pronto ad affrontare la sua ex squadra ‘ufficialmente’ per la prima volta a Torino. I ricordi saranno tanti, ma i tifosi hanno già deciso la sua accoglienza.

Juve-Napoli, ecco la reazione dei tifosi: il retroscena su Conte

Saranno momenti decisivi per affrontare così la sua ex squadra: da Lecce è volato da giovanissimo a Torino con estrema umiltà per diventare il calciatore che abbiamo potuto ammirare nel corso degli anni. Ora è un’altra storia quella da scrivere alla guida del Napoli, ecco il retroscena sull’accoglienza dei tifosi.

Il Napoli cercherà di dare filo da torcere alla squadra di Thiago Motta che è raggiante dopo il successo in Champions League. Gli azzurri continuano a lavorare a Castel Volturno con la settimana tipo per fare attenzione ad ogni dettaglio decisivo. Senza Coppe europee da disputare lo stesso Conte potrà dedicarsi a trovare subito la miglior quadratura possibile. Contro la Juventus confermerà il 3421 anche se ha provato nuovi sistemi di gioco: ecco l’accoglienza dei sostenitori della Juventus dopo tanti anni.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport i tifosi bianconeri si divideranno: ci sarà chi lo fischierà, mentre potranno esserci anche tanti applausi nei confronti della sua leggenda. Conte ha sostenuto di essere parte della storia della Juventus, ma ormai è da tanti anni un professionista e porterà avanti il suo lavoro con il Napoli come ha sempre dimostrato in carriera.

Alla partita dei 100 anni della famiglia Agnelli sono arrivati soltanto tanti applausi: c’è chi lo ama ancora visto che ha scritto pagine indelebili della storia bianconera. Ora sarà un’altra storia, questa volta sulla panchina del Napoli.