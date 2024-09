Juventus: colpo da 50mln bocciato da Motta, out con il Napoli

Sarà una sfida emozionante per Antonio Conte, ma è tempo di scelte di formazione. Spunta il retroscena, Motta l’ha subito bocciato

Saranno ore decisive per preparare ogni singolo dettaglio. Juve-Napoli sarà uno dei primi big match della nuova stagione con l’ex Antonio Conte che tornerà a Torino ufficialmente per la prima volta. Ai tempi dell’Inter la sfida si disputò a porte chiuse: ora i tifosi si sono subito divisi. C’è ancora chi lo ama dopo aver scritto la storia bianconera sia da calciatore che da allenatore. Ecco la bocciatura di Thiago Motta per un top player.

Saranno ore decisive per scegliere il miglior undici da mandare in campo. La Juventus è raggiante dopo aver trionfato in Champions contro il PSV: la nuova bocciatura di Thiago Motta. Conte opterà ancora per il 3421 con Kvara e Politano alle spalle dell’ariete belga Romelu Lukaku.

Con una partita ogni tre giorni, la situazione in casa bianconera sarà più complicata per l’allenatore della Juventus. Ora arriverà una nuova esclusione a sorpresa dopo una campagna acquisti di livello internazionale: spunta il retroscena decisivo. Ecco la sua scelta decisiva in vista del big match contro il Napoli.

Juve-Napoli, esclusione eccellente di Motta: spunta il retroscena

Tutto può cambiare in poco tempo dopo un inizio scoppiettante con la nuova stagione targata Motta. L’allenatore della Juventus ha conquistato subito i tifosi, ma ora arriverà il primo banco di prova importante per i bianconeri.

Il Napoli non vede l’ora di scendere in campo all’Allianz Stadium per mettere in mostra tutto il proprio potenziale sotto la guida attenta di Conte. Sarà una sfida emozionante per l’allenatore azzurro che ha vissuto momenti indelebili in bianconero, ma ora l’emozione dovrà essere messa subito da parte.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ci sarà una nuova bocciatura di Thiago Motta per Douglas Luiz. Per il centrocampista brasiliano sono arrivate quattro panchine su cinque partite fin qui disputate dopo essere stato pagato 51,5 milioni. Per l’allenatore della Juventus è diventata la quarta scelta: la sua collocazione tattica è molto difficile dopo gli arrivi di Thuram e Koopmeiners.

Douglas Luiz è quello che ha convinto di meno: sarebbe dovuto diventare in poco tempo il sostituto di Locatelli come mediano, ma ora il centrocampista italiano è in gran forma con un avvio sprint. Ora rischia di diventare la quarta scelta a centrocampo, ma la stagione è lunga e ci saranno tanti impegni in campionato e in Champions League.