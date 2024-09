Juve-Napoli, trasferta vietata: rimborsi solo parziali, il motivo

A poche ore da Juve-Napoli è arrivata la notizia terribile per i tifosi: ecco i rimborsi ma saranno soltanto parziali, spunta la verità

Un baraonda a poche ore dalla super sfida di Serie A tra Juventus e Napoli. I tifosi azzurri sono infuriati per la decisione ufficiale: ecco cosa sta succedendo in questi minuti, spunta il retroscena da incubo. Conte tornerà così a Torino per dare filo da torcere alla Juventus, ma non saranno presente i tifosi del Napoli.

Sarà una sfida emozionante per Antonio Conte che affronterà la sua ex squadra. Juve-Napoli non è mai una gara banale, ma pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione da incubo per i tifosi azzurri. Spunta tutta la verità in ottica della sfida di Torino: cosa succede ora? La vendita dei biglietti si era già svolta ad agosto e praticamente c’era stato il tutto esaurito nel giro di qualche ora. Ora la decisione terribile in vista del big match di Serie A in programma sabato 21 settembre alle ore 18 all’Allianz Stadium: tutta la verità a galla.

Juve-Napoli, la situazione terribile per i tifosi azzurri: la verità

Dopo la riunione di giovedì pomeriggio, arriverà la decisione da incubo soltanto a poche ore dalla sfida contro la Juventus. Una scelta terribile per i tifosi del Napoli che avevano già comprato treni ed hotel: cosa succederà in questo caso? Spunta il retroscena.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica la sfida sarà vietata ai residenti in Campania. Dopo gli scontri avvenuti a Cagliari, oggi sarà ufficiale la decisione: saranno rimborsati soltanto i 45 euro di biglietto, ma non le altre spese per treni, aerei e hotel. Una doppia beffa per i tifosi del Napoli che non vedevano l’ora di assistere al big match di Serie A: il CASMS prenderà questa decisione che farà infuriare sempre di più i sostenitori del Napoli.

Il divieto di trasferta potrebbe essere ancora più lungo per i tifosi azzurri: tutto sarà più chiaro nelle prossime ore in attesa di un comunicato ufficiale del CASMS. I tifosi del Napoli non vedevano l’ora di assistere dal vivo alla super sfida di Serie A: ora dovranno rinunciare al loro obiettivo.

I sostenitori azzurri si sono infuriati per questa scelta arrivata soltanto il giorno precedente della sfida: soltanto nella giornata di venerdì 20 settembre arriverà la decisione ufficiale. Un vero e proprio incubo per chi si trovava anche già a Torino per anticiparsi.