Napoli, la trasferta non basta: arriva la stangata

Ore di massima tensione in casa Napoli in vista della sfida contro la Juventus. Arriverà il divieto di trasferta, ma subito la nuova stangata

Conte sarà protagonista a Torino vivendo ore emozionanti per affrontare la sua ex squadra. Al fischio d’inizio l’emozione sarà messa da parte per pensare a superare l’ostacolo bianconero con il nuovo corso tecnico iniziato con Thiago Motta. Ci sarà il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli, ma è spuntata una nuova stangata per Conte.

Saranno ore concitate con la furia dei tifosi azzurri che non potranno assistere dal vivo al big match tra Juventus e Napoli. Dopo gli scontri a Cagliari, il Casms pubblicherà ufficialmente la nota per il divieto dei sostenitori azzurri. Pochi minuti è spuntata la nuova tegola per la squadra di Antonio Conte. Il Napoli cercherà di superare l’ostacolo bianconero mettendo in pratica i dettami tattici del proprio allenatore: un momento decisivo per puntare ancora più deciso alle zone alte della classifica.

Napoli, nuova tegola per Conte: spunta la verità

Un’altra brutta notizia ha sconvolto l’ambiente partenopeo: la conferma è arrivata pochi minuti fa, ecco quello che sta succedendo in casa Napoli. Dopo il divieto di trasferta per Juve-Napoli, spunta la nuova stangata per gli azzurri.

Un’altra notizia terribile per la squadra azzurra. Il Napoli volerà a Torino senza tifosi al proprio seguito: un’altra sfida da superare per Antonio Conte che ha dimostrato di non tirarsi mai dietro di fronte alle avversità. Un carattere duro per affrontare ogni ostacolo nella sua vita: ecco la nuova stangata per l’ambiente partenopeo.

Come svelato dal giornalista Ciro Troise, il Casms ha chiesto al Prefetto di Torino l’annullamento dei biglietti del settore ospiti per i tifosi del Napoli residenti a Napoli e provincia.

Successivamente la Juventus poi comunicherà le modalità di rimborso. Manca soltanto il provvedimento ufficiale del Prefetto di Torino Donato Carfagna, Infine, si legge: “Si rischia che queste ‘misure di rigore’ siano confermate anche per le prossime due trasferte ad Empoli e a Milano contro il Milan”.

Una nuova terribile notizia che ha sconvolto così i tifosi del Napoli: sarà una stagione emozionante dopo il decimo posto collezionato. Ecco l’ultim’ora che potrà essere subito confermata a sorpresa. Conte penserà esclusivamente al risultato del campo tralasciando le dinamiche dei tifosi. La concentrazione in queste sfide decisive farà la differenza.