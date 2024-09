Napoli, Conte attua la rivoluzione: un big andrà in panchina

Conte cambierà tutto a sorpresa come svelato pochi minuti fa. La rivoluzione improvvisa per ingabbiare la Juventus, spunta il retroscena

Sarà una sfida nella sfida per Antonio Conte che non vede l’ora di affrontare la sua ex squadra. Un momento delicato per gli azzurri che dovrà fare i conti con l’assenza dei tifosi a causa delle ultime disposizioni dopo gli scontri di Cagliari. Ora l’allenatore del Napoli vuole attura una rivoluzione a sorpresa per mettere in difficoltà la Juventus: la conferma degli ultimi rumors a quasi 24 ore dalla super sfida dell’Allianz Stadium.

Un nuovo retroscena svelato pochi minuti fa da Tuttosport. Ecco la svolta decisiva per ingabbiare la formazione bianconera guidata da Thiago Motta: spunta la verità a quasi 24 ore dal fischio d’inizio della delicata sfida. Saranno momenti decisivi per scegliere il miglior undici da schierare contro Vlahovic e compagni. Conte vuole strappare altri punti decisivi per la zona Champions League: l’allenatore del Napoli vuole continuare a sorprendere tutti con scelte a sorpresa.

Napoli, Conte cambia tutto contro la Juve: il retroscena

Un nuovo undici di partenza per Antonio Conte per affrontare la Juventus. Sarà una sfida emozionante per l’allenatore azzurro che ha vissuto anni indelebili sia come calciatore che come allenatore.

Il Napoli proverà a sfidare la Juventus al massimo della condizione fisica. Lukaku sarà confermato al centro dell’attacco per trovare la via del gol: spunta il retroscena da urlo per conoscere così le indiscrezioni dell’ultim’ora.

Come riportato da Tuttosport Conte è pronto a rivoluzionare il centrocampo e l’attacco del Napoli. Confermata la difesa a tre, ma ora Politano potrebbe sedersi in panchina con l’inserimento di un centrocampista in più come McTominay. Kvara agirà proprio alle spalle di Lukaku. Il centrocampista scozzese potrebbe fungere da raccordo tra la zona mediana e il reparto offensivo azzurro: un nuovo ruolo inedito per lui in grado di fare le due fasi senza problemi.

Saranno ore decisive per scegliere la miglior formazione alla vigilia della sfida contro la Juventus: Conte lascerà da parte le emozioni per mettere in mostra tutta la sua professionalità come ha sempre dimostrato negli anni. Politano potrebbe sedersi in panchina per dare spazio a McTominay per una sfida già decisiva in ottica futura. Il Napoli ha iniziato la stagione in maniera diversa rispetto ai mesi precedenti: l’allenatore azzurro ha saputo toccare le corde giuste rivoluzionando anche la rosa a propria disposizione.