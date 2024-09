Juve nei guai: class action da Napoli, vanno in Tribunale

Ancora poche alla sfida di Serie A tra Juventus e Napoli: pronta la class action, si andrà anche in Tribunale. Ecco cosa succederà subito

Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità per il divieto di trasferta a Torino per i tifosi azzurri. Subito arriverà l’azione legale per la decisione a 24 ore dalla super sfida di Serie A: si va subito in Tribunale.

Saranno ore concitate in casa partenopea: si attende l’ufficialità in vista della super sfida tra Juventus e Napoli. I tifosi azzurri sono infuriati per non poter assistere nel settore ospiti alla gara contro l’ex squadra di Antonio Conte che vivrà emozioni particolari. Una gara già decisiva a Torino per capire le reali intenzioni delle due squadre che hanno cambiato guida tecnica in estate: questa notizia non ci voleva proprio, partirà subito un’azione legale.

Juve-Napoli, un nuovo caso da Torino: pronta l’azione legale

Dopo gli scontri di Cagliari i tifosi azzurri sono subito finiti nella bufera. Un nuovo provvedimento che arreca numerosi danni a chi non era presente in terra. Tutti i sostenitori del Napoli avevano già prenotato i mezzi di trasporti e gli hotel per dormire: spunta il retroscena a circa 24 ore dalla gara dell’Allianz Stadium.

Ai microfoni dell’Ansa ha parlato pochi minuti fa l’avvocato Angelo Pisani che ha rivelato che sono in atto strategie assurde appena il Napoli ha iniziato a vincere: “Queste decisioni mortificano i valori dello sport e danneggiano i tifosi veri”. Subito poi si è soffermato sulla possibile decisione del Casms di chiudere il settore ospiti ai tifosi del Napoli: “Una cosa surreale a meno di 24 ore dalla partita. Tanti napoletani saranno comunque allo stadio con esclusione illegittima di altri solo meno organizzati”.

Successivamente ha svelato che partirà “una class action”: “Una scelta incostituzionale del divieto e la resa dello Stato alla ipotetica violenza solo per residenti campani. Saranno richiesti risarcimenti di tutti i danni subiti da chi aveva organizzato viaggio per seguire la squadra del cuore”.

Saranno ore decisive anche per l’aspetto calcistico con Conte molto concentrato per la sfida dell’Allianz Stadium. Tornerà per la prima volta a Torino con i tifosi presenti: quando era all’Inter la sfida si disputò a porte chiuse. Ora senza tifosi azzurri che non potranno far sentire il loro attaccamento alla maglia: ora partirà un’azione legale per finire ancora una volta in Tribunale per far valere i propri diritti.