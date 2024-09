Osimhen tornerà al Napoli, Manna ha svelato l’accordo

Victor Osimhen ha lasciato in prestito il Napoli: il ds Manna ha rivelato l’accordo pochi minuti fa, ecco cosa succede sul suo ritorno

Dopo la fine ufficiale della sessione estiva in Europa, . Così Victor Osimhen ha colto subito la nuova occasione per giocare al fianco di Dries Mertens. Ora potrebbe tornare anche al Napoli visto il suo contratto ancora in essere con il club partenopeo. La verità è arrivata dal ds Giovanni Manna che ha spiegato tutto nel dettaglio.

Dopo diverse stagioni da protagonista in maglia azzurra, il Napoli e Victor Osimhen si sono detti addio almeno per i prossimi mesi. L’operazione con il Galatasaray è avvenuta sulla base di un prestito: ecco quello che succederà da qui a breve, il ds Giovanni Manna ha svelato nel dettaglio tutto il retroscena sulla sua cessione. In poche ore è arrivata così la destinazione a sorpresa per tornare a gioire dopo mesi particolari a Napoli: ecco tutto quello che è stato deciso dalla dirigenza partenopea.

Napoli, Osimhen via in prestito: la soluzione di Manna

Un momento decisivo per tornare a segnare gol importanti in vista dei prossimi impegni con la maglia del Galatasaray. L’attaccante nigeriano vuole consacrarsi definitivamente anche lontano da Napoli: spunta il retroscena di mercato a sorpresa.

L’attaccante nigeriano è stato uno degli artefici dello Scudetto azzurro e sarà ricordato per sempre dai tifosi azzurri. Il suo addio è stato mal digerito da tutti soprattutto per le dinamiche poco chiare: quante possibilità ci sono per rivederlo al Napoli? La risposta del ds Manna è eloquente.

Ai microfoni di Radio Crc il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rivelato anche l’accordo con Victor Osimhen trasferitosi in prestito al Galatasaray: “Non voleva accettare il prestito, nemmeno noi eravamo propensi a questa situazione”. Poi ha aggiunto: “Lui ha espresso il desiderio di non giocare più per il Napoli”. Arriverà la cessione a titolo definitivo dopo questi mesi in Turchia: già a gennaio potrebbe arrivare la soluzione a sorpresa per dirsi definitivamente addio.

Una soluzione tampone per poi decifrare tutto nei minimi dettagli in ottica futura. Nessuna pazza idea per la dirigenza del Napoli che ha ben chiaro gli obiettivi futuri. Conte si dedicherà alla squadra azzurra per riportare in alto gli azzurri con un Romelu Lukaku in uno stato di forma strepitoso.