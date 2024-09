“Basta abusi”, alta tensione: rischio scontri

Juventus-Napoli è diventata una partita ad alto rischio. La decisione di vietare la trasferta ai tifosi sta portando a possibili scontri

Vietare una trasferta a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio è un qualcosa che si vede solamente in Italia. E questo potrebbe provocare un sabato molto complicato a Torino. I tifosi del Napoli non hanno assolutamente condiviso la decisione del Casms di chiedere la chiusura della curva ospiti e in questi ultimi minuti hanno preso una decisione molto importante e che potrebbe aprire a scenari pericolosi in vista del match.

Per il momento siamo ancora in attesa della decisione ufficiale da parte del Prefetto e non sono da escludere dei possibili passi indietro considerata l’indignazione da parte dei tifosi partenopei. Ma si tratta comunque di un qualcosa che rischia di dare vita ad un sabato molto teso a Torino e la possibilità di scontri in questo caso è assolutamente dietro l’angolo.

Juventus-Napoli: scatta la protesta, cosa sta succedendo

Ma cosa sta succedendo? Il divieto della trasferta per i tifosi del Napoli, auspicato in passato da parte della stampa bianconera, ha portato ad una dura reazione dei tifosi partenopei. Siamo ormai a 24 ore dalla sfida e il fatto di rimborsare solo i biglietti rappresenta un qualcosa che i supporters azzurri non vogliono assolutamente. Nelle scorse ore è spuntato un volantino nel quale si comunica la propria volontà in vista di domani.

I tifosi del Napoli, a meno di novità dell’ultimo minuto, saranno a Torino. Visto l’impossibilità di disdire biglietti e alberghi, si è deciso di partire comunque e non è da escludere che si decida di andare allo stadio per supportare da fuori i propri beniamini. Una scelta che aumenta la tensione e anche il rischio scontri. Per il momento non si hanno assolutamente certezze e si attende ancora la decisione ufficiale da parte del Prefetto.

Ma di certo la tensione è molto alta e a questo punto non ci resta che aspettare cosa succederà le prossime ore e anche nei giorni successivi. Le indiscrezioni, infatti, parlano di un divieto previsto per più di una trasferta. Il Napoli non ci sta e nel volantino parla di “abusi nei loro confronti”. Una sfida che si preannuncia già da subito complicata e questa vicenda rischia di alzare ancora di più il rischio di scontri all’esterno dello stadio.