Vuole il Napoli: decisione presa, giovane promessa per Conte

In casa Napoli si guarda alla sfida contro la Juventus, ma si pensa anche al futuro. Una giovane promessa presto potrebbe arriva in azzurro

Presente e futuro. Il Napoli continua a lavorare su due fronti. Il principale riguarda sicuramente il campo e la partita contro la Juventus è imminente. Una sfida importante per dare un segnale importante al campionato. Ma, come ripetuto più di una volta, il progetto di Conte è triennale e bisogna iniziare anche a ragionare sul futuro. C’è una giovane promessa che presto potrebbe decidere di andare a Napoli per dare una svolta alla sua carriera.

Il giocatore ha ribadito più volte che il suo sogno è quello di indossare la maglia del Napoli ed ora deve dimostrare il campo di meritare questa esperienza. Di certo la sua volontà è chiara e sarebbe disposto a fare di tutto pur di disputare almeno una stagione con i partenopei. Naturalmente la strada è lunga e possono succedere molte cose, ma Conte potrebbe iniziare a pensarci seriamente.

Calciomercato Napoli: il giocatore dice sì, la palla passa a Conte

Le idee di De Laurentiis sono chiare. Il presidente vuole portare il Napoli ancora una volta in cima al calcio italiano, ma attraverso la sostenibilità. Questo significa che potrebbe decidere in futuro di andare a completare la rosa con giocatori cresciuti nel proprio vivaio e giovani. Molto dipenderà anche da come si comporteranno questi quando scenderanno in campo.

Di certo Vergara sta dimostrando di poter fare bene nel massimo campionato. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Napoli, in un’intervista a Chiamarsi Bomber si è detto pronto a rinunciare alla Nazionale pur di vincere uno Scudetto con la maglia azzurra. Insomma, il suo obiettivo è quello di tornare nuovamente ai partenopei e magari restarci. Stiamo parlando di un giovane talento e che potrebbe dare una mano alla squadra di Conte magari già a partire dalla prossima stagione.

Molto difficile dirlo in questo momento. Conte potrebbe decidere durante il prossimo ritiro di valutarlo e poi prendere una decisione sul suo futuro. La speranza di Vergara è che possa rimanere anche con un ruolo marginale. Ma non è detto che il tutto venga rinviato di un anno e si conceda al giocatore di disputare un’altra stagione in prestito. Non ci resta che aspettare il termine di questa annata per avere un quadro molto più chiaro.