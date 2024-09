Non solo il divieto per i tifosi, altra mazzata per Conte

Non arrivano buone notizie per Conte. Il divieto per i tifosi è una vera e propria mazzata, ma il tutto non è assolutamente finito qui

Mancano ormai 24 ore alla sfida di Torino e per il Napoli non arrivano assolutamente delle buone notizie. Il divieto per i tifosi dei partenopei rappresenta una vera e propria mazzata per i partenopei. Il supporto allo Stadium poteva essere decisivo, ma ora i giocatori di Conte hanno un motivo assolutamente in più per portare a casa i tre punti. Ma c’è un altro grave problema per il tecnico leccese che non è assolutamente da meno rispetto agli altri.

Antonio Conte in questa stagione rappresenta forse il vero top player del Napoli. E sarà quello che è destinato a finire nel mirino dei tifosi. C’è sicuramente grande attesa per il ritorno del tecnico a Torino. La speranza è che il pubblico possa accoglierlo bene, ma c’è un rischio che rappresenta una vera e propria mazzata per il leccese.

Juventus-Napoli: nuova mazzata per Conte, cosa sta succedendo

Il ritorno a Torino di Antonio Conte resta sempre un qualcosa che incuriosisce. Il rapporto del tecnico con i colori bianconeri è assolutamente indissolubile. Ma alcune scelte da parte del leccese rappresentano una ferita non sicuramente semplice da curare e la reazione che ci sarà allo Stadium ne è la conferma.

Come si legge sui social, sono molti i tifosi che annunciano fischi per Conte. Un clima ostile che potrebbe innervosire molto il tecnico. La speranza del leccese, infatti, era quella di poter essere accolto bene, ma per il momento questo non avverrà. Le esperienze con Inter e Napoli, due squadre rivali di quella torinese, hanno segnato molto i tifosi. Come anche il fatto di aver abbandonato nel 2014 la Juventus per poi accettare la nazionale. Insomma, una storia finita male e che potrebbe complica ancora di più il ritorno allo Stadium.

Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere una certezza sulla reazione della Juventus. L’ipotesi più probabile è quella di fischi per tutta la partita e un clima infernale. Ma non è da escludere che alla fine ci possa essere un qualcosa di molto differente. I social preannunciano una sfida complicata per il tecnico. Vedremo se sarà così oppure assisteremo a sorprese.