Napoli, allarme prima della Juve: “Problema non risolto da Conte”

In casa Napoli è iniziato il conto alla rovescia in vista della sfida contro la Juve. Adesso, però, a poche ore dal match arriva l’allarme per il tecnico Antonio Conte. C’è un problema che non è stato risolto e che può rappresentare un serio ostacolo sulla strada che gli azzurri dovranno percorrere.

Tra gli azzurri, in maniera del tutto inevitabile, c’è fibrillazione in vista di questa gara a dir poco attesa. Molto del potenziale di questo Napoli per la stagione appena iniziata si capirà in questa sfida, con il tecnico che dovrà anche gestire le emozioni del suo ritorno all’Allianz Stadium.

Ci ha giocato in passato da avversario, come allenatore, ma sempre e solo a porte chiuse, come da lui stesso ricordato in conferenza stampa. Adesso c’è curiosità anche di capire che tipo di accoglienza gli riserveranno i tifosi bianconeri. Adesso, per Antonio Conte, a poco tempo da questa tanto attesa sfida, arriva un nuovo allarme che lo preoccuperà di sicuro.

Napoli, nuovo campanello d’allarme prima della Juve

Seppur dopo tre vittorie di fila e con tanti passi in avanti messi uno dopo l’altro sul sentiero tracciato dal nuovo allenatore, il Napoli resta un cantiere aperto. I nuovi arrivi, infatti, vanno gradualmente inseriti, anche se l’impatto di tutti loro su questa realtà è stato impressionante. Da Romelu Lukaku fino ad arrivare a Buongiorno.

Proprio a proposito di quest’ultimo si è pronunciato una icona del calcio Napoli, vale a dire Beppe Bruscolotti. Intervenuto a Febbre a 90, ha elogiato l’ex Torino, definendolo un difensore bravissimo. Nonostante il suo arrivo e quello di altri calciatori di altissimo profilo, resta un problema non ancora risolto da Conte.

Lanciato l’allarme: “Conte non ha risolto questo problema”

A suo avviso, infatti, anche nella netta vittoria conquistata contro il Cagliari, il Napoli ha concesso troppo, con la fase difensiva che dunque continua a non convincere. In tal senso, si ritorna al discorso di cui sopra: c’è da lavorare ancora su questa squadra, non ancora perfetta.

In ogni caso, però, con la notizia che non può non preoccupare in vista della Juve, Bruscolotti non si è detto allarmato per il resto della stagione. C’è, insomma, da lavorarci su, ma ha una fiducia totale nelle doti di mister Antonio Conte e della squadra a sua disposizione.