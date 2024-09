Napoli, un dato allarma Conte: Thiago Motta ha pronta la trappola

In casa Napoli, in vista della sfida contro la Juventus, c’è un dato che allarma Antonio Conte, in una sfida che non possono sbagliare. Thiago Motta, in tal senso, ha pronta la trappola che può essere davvero letale per i partenopei. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri arrivano a questo appuntamento con il vento in poppa. Le tre vittorie di fila conquistate contro Bologna, Parma e Cagliari hanno restituito speranze ed entusiasmo ad un ambiente che si stava chiudendo su sé stesso dopo i disastri della passata stagione. La cura Conte, almeno in termini di risultati, ha dato risposte immediate.

La gara con la Juventus è un po’ il termometro della crescita del Napoli, che dovrà dimostrare in primis a sé stesso dove può effettivamente arrivare. In tal senso, c’è un dato però che non può non preoccupare Antonio Conte per questo grande appuntamento che per lui ha un valore sentimentale enorme.

Un dato preoccupa Conte: Thiago Motta ha pronta la trappola

La sfida tra bianconeri e azzurri è anche un confronto tra due grandissimi allenatori. Da una parte Antonio Conte che ha dimostrato negli anni di essere uno dei migliori in circolazione. Dall’altra Thiago Motta, che tra gli emergenti è uno dei profili più promettenti in senso assoluto.

In tal senso, c’è un dato che non può non sorprendere. Se da una parte, infatti, secondo i dati Opta, gli azzurri sono la squadra che ha concluso più volte verso la porta in queste prime quattro giornate di Serie A, dall’altra i bianconeri sono quella che ne hanno concessi di meno agli avversari.

Napoli, una statistica allarma gli azzurri: ecco quale

72 volte hanno tirato complessivamente verso la porta avversaria i giocatori del Napoli, mentre quelli della Juventus hanno dovuto fare i conti solo con 25 tiri. A conferma, dunque, della difesa granitica che è riuscito a metter su Thiago Motta. Insomma, Lukaku e compagni dovranno scardinare un autentico muro.

La strada è davvero in salita, soprattutto se si tiene conto del fatto che nell’ultimo anno gli azzurri non hanno brillato particolarmente in finalizzazione e per precisione. Servirà alzare l’asticella e da questo punto di vista il belga sarà fondamentale. Attenzione, però, ovviamente anche alle sgasate di Kvaratskhelia e di David Neres.