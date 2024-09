Cambio modulo: Conte spiazza tutti, l’ammissione in diretta

Diversi i temi affrontati da Antonio Conte nel post partita. Tra questi anche quello del cambio modulo con una ammissione che ha sorpreso tutti

Un pareggio in casa Juventus che lascia sicuramente buone sensazioni in casa Napoli. Era il primo vero big match per la squadra di Antonio Conte e la prova è stata superata. Il tecnico dei partenopei nel post partita si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori. Ma l’allenatore azzurro si è soffermato anche sul cambio modulo.

Una difesa a quattro che nascondeva molte insidie per il Napoli. Alla fine lo zero nella casella delle reti subìte rappresenta sicuramente un ottimo segnale per i partenopei. Ma molti si chiedono il perché di questo cambio del modulo. Ed è proprio Conte a spiegare nel dettaglio la scelta che lo ha portato a presentarsi con il 4-3-3. Parole che spiazzano sicuramente i tifosi dei partenopei e che sicuramente sorprendono.

Napoli: Conte a sorpresa, l’ammissione sul cambio modulo

Il cambio modulo rappresentava una grande incognita per i partenopei. Lo ha ammesso anche Antonio Conte nel post partita di Juventus–Napoli. La sua preoccupazione maggiore riguardava la difesa, ma alla fine le risposte sono state sicuramente molto positive e a questo è sicuramente una buona notizia anche per il futuro. Riuscire a uscire con la porta inviolata dal match contro i bianconeri rappresenta un passo importante anche in ottica delle prossime partite.

Partite che vedranno quasi certamente ancora una difesa a quattro. Come ammesso Conte nel post partita di Juventus–Napoli, il 3-5-2 in questo momento non è il modulo adattissimo ai suoi giocatori. “Con quel sistema di gioco ammazzo diversi giocatori. Il tecnico deve essere bravo a riuscire a schierare la formazione in base alle caratteristiche migliori della rosa“, le dichiarazioni dell’allenatore leccese ai microfoni di Dazn. Per questo motivo in futuro si proseguirà con il 4-3-3 e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Di certo, come detto in precedenza, le risposte sono assolutamente positive e da parte di Conte c’è una maggiore tranquillità sul futuro. Ora il Napoli ha due moduli da poter utilizzare e questo consente al tecnico di avere maggiori possibilità per magari cambiare la partita in corso. I partenopei continuano il loro percorso di crescita e si candidano ad essere una seria e propria candidata per la vittoria dello Scudetto.