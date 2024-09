Napoli: occasione dalla Premier, via libera al prestito

Il pareggio di Torino conferma una difficoltà nel reparto offensivo del Napoli. E l’occasione a sorpresa potrebbe arrivare dalla Premier

La partita contro il Torino ha evidenziato una carenza nel reparto offensivo in casa Napoli. Lukaku si è impegnato, anche se non è al massimo della condizione, e ha dato una mano importante ai suoi compagni. Una volta uscito lui, la squadra ha avuto un calo importante e questo conferma una certa difficoltà in attacco da parte di Simeone. Non a caso si era parlato molto nelle scorse settimane di un possibile secondo intervento in attacco.

Ora l’occasione potrebbe arrivare dalla Premier. Secondo le ultime notizie che giungono dall’Inghilterra, il giocatore sembra essere fuori dagli schemi del club e a sorpresa potrebbe esserci anche una cessione in prestito. Al momento si tratta solo di una voce e non ci sono conferme ufficiali. Ma non è da escludere un tentativo da parte del Napoli in caso di una partenza durante il calciomercato invernale.

Napoli: possibile colpo in attacco, le ultime

Il calciomercato invernale potrebbe coincidere con la partenza sia di Simeone che Raspadori. Entrambi hanno davvero poco convinto e si sta ragionando sulla possibilità di cederli. Naturalmente un loro addio costringerà i partenopei ad intervenire nel reparto offensivo e dare a Conte un vice Lukaku e attenzione alle notizie che arrivano direttamente dall’Inghilterra.

Si parla, infatti, di un Mudryk non assolutamente soddisfatto e per questo motivo non è da escludere una sua partenza durante il calciomercato invernale. Il Chelsea sarebbe addirittura disposto a cederlo in prestito per fargli recuperare valore e poi magari in estate darlo via a titolo definitivo. Una idea destinata a tradursi in qualcosa di concreto magari per il Napoli se dovesse davvero alla fine liberare i due slot attualmente occupati nel reparto difensivo.

È una ipotesi da tenere in considerazione al momento. C’è da dire che stiamo parlando semplicemente di una idea e non c’è assolutamente una trattativa in corso. Sicuramente Conte si attende qualcosa di più dal reparto offensivo e in questo caso un nuovo giocatore farebbe sicuramente bene ai partenopei. Vedremo come si svilupperà la situazione durante il calciomercato invernale e quali saranno le scelte da una parte e dall’altra. Non ci resta che aspettare per capire come si svilupperà meglio questa vicenda.