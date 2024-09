Calciomercato: colpo dalla Fiorentina, firma con gli azzurri

Il calciomercato non si ferma mai. Nonostante un inizio di campionato non facile, un giocatore potrebbe lasciare la Viola e firmare con gli azzurri

Mentre il Napoli è impegnato in campo contro la Juventus, le indiscrezioni e le voci di calciomercato non si fermano. Durante la sessione invernale i partenopei quasi sicuramente prenderanno un esterno destro. L’obiettivo è quello di dare una alternativa a Mazzocchi in caso di passaggio a difesa a tre.

Sono diversi gli obiettivi sul taccuino di Manna e nelle prossime settimane si cercherà di trovare il nome in grado di alzare la qualità della squadra a disposizione di Antonio Conte. Il Napoli in questa stagione ha come obiettivo quello di andare a conquistare lo Scudetto e per farlo c’è bisogno di una rosa molto importante. E non è da escludere che ci possa essere un tentativo anche per un giocatore della Fiorentina.

Calciomercato: addio Fiorentina, ecco con chi firma

L’inizio della stagione della Fiorentina non è stato sicuramente uno dei migliori. La squadra di Palladino ha faticato molto e il club spera di poter cambiare passo per consentire alla squadra di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Ma la Viola in una delle prossime sessioni di calciomercato potrebbe perdere uno dei giocatori che lo scorso anno ha fatto molto bene, ma ora fatica a trovare spazio.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Chelsea avrebbe individuato in Kayode il giusto sostituto di James. Il capitano dei Blues sta accusando diversi problemi fisici e il giovane della Fiorentina rappresenta uno dei calciatori in grado di dare una mano importante anche a Maresca. Non è l’unico obiettivo e per questo motivo c’è ancora da aspettare per capire se ci sarà o no il tentativo per l’esterno della Viola. Una situazione che viene guardata con attenzione anche dal Napoli in ottica calciomercato invernale.

Come scritto in precedenza, il Napoli è alla ricerca di un esterno destro e il classe 2004 rappresenta sicuramente una possibilità importante da sfruttare per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. La Fiorentina potrebbe anche aprire ad una cessione considerato il poco spazio trovato fino a questo momento. Naturalmente è un discorso che sarà approfondito nelle prossime settimane e in prossimità del calciomercato invernale. Ma sul giocatore potrebbe comunque aprirsi una vera e propria asta destinata a dare grande soddisfazione economica alla squadra toscana.