Napoli: tegola Meret, quante partite salta

Brutte notizie per quanto riguarda il Napoli. Meret è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Ecco i tempi di recupero

Il Napoli perde uno dei suoi protagonisti di questo inizio di stagione. Alex Meret ha lasciato il campo al 35′ con la Juventus per un infortunio muscolare. L’estremo difensore ha provato in tutti i modi di restare in campo, ma alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca e lasciare spazio a Caprile. Non sicuramente una buona notizia per Conte e per gli azzurri. L’estremo difensore nelle prime quattro partite è stato uno dei migliori ed ora c’è un po’ di timore per le sue condizioni.

Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà a tutti i controlli del caso e si proverà ad avere un quadro più chiaro della situazione. Quando si tratta di un infortunio muscolare non è mai semplice fare una diagnosi e solitamente si preferisce aspettare qualche giorno prima di dare un referto definitivo. Ma di certo il problema di Meret non è sicuramente una buona notizia per il Napoli e per Antonio Conte.

Napoli: si ferma Meret, i tempi di recupero

C’è sicuramente apprensione per quanto riguarda le condizioni di Meret. Il portiere, come scritto in precedenza, ha lasciato il campo al 35′ per un problema fisico e si avrà un quadro più chiaro solamente nelle prossime ore. Di certo la notizia non è assolutamente positiva per Antonio Conte considerato le prestazioni messe in campo dall’ex Udinese nelle prime partite.

Bisognerà aspettare i controlli medici per avere maggiori certezze. Ma dalle prime impressioni si tratta di un problema muscolare che terrà Meret fuori dal campo almeno 10-15 giorni. Difficile ipotizzare un rientro già per la prossima partita, ma non è da escludere che l’ex Udinese possa ritornare a disposizione direttamente dopo la sosta. I dubbi saranno sciolti solamente dopo aver fatto tutti gli approfondimenti del caso. Toccherà a Caprile, quindi, nelle prossime partite del Napoli. Una chance importante per l’ex Bari ed Empoli di dimostrare di valere il Napoli.

Naturalmente la speranza di Conte è che Meret possa recuperare il prima possibile, ma quando si tratta di un problema muscolare bisogna andare sempre con i piedi di piombo. Palermo e Monza quasi certamente sono le partite che dovrebbe saltare l’estremo difensore. In forte dubbio anche il Como, ma su questo si avrà un quadro più chiaro solamente dopo i controlli medici.