De Laurentiis è una furia: due episodi l’hanno fatto arrabbiare

Questa settimana di avvicinamento alla sfida dell’Allianz Stadium non è stata semplice per il Napoli, con De Laurentiis che ne ha risentito e non poco.

Il presidente azzurro è infatti piuttosto deluso, amareggiato ma soprattutto arrabbiato per una serie di episodi, due in particolare, che l’hanno visto protagonista insieme al suo club nel corso di questi giorni. Il numero uno della Filmauro non si aspettava tale trattamento, al punto che sta approcciando all’importantissima sfida di campionato contro la Juventus con un pessimo umore.

Ovviamente questo, ci si augura, non inciderà più di tanto sulla prestazione della squadra, che comunque un po’ condizionata da quello che è successo all’esterno sarà.

De Laurentiis di pessimo umore prima di Juventus-Napoli

Una sfida come quella contro la Juventus porta con sé ansie, adrenaline e tanti altri stati d’umore che caratterizzano la persona, peccato però che De Laurentiis sta approcciando a questa sfida nel peggior modo possibile.

Quella che si sta andando a concludere è stata una settimana piuttosto complicata per il Napoli, non tanto in campo ma fuori, visto che il club partenopeo è stato al centro di critiche per via dei disordini che il tifo organizzato azzurro ha creato domenica scorsa in occasione della trasferta di Cagliari. Seppur con un po’ (molto) di ritardo, la società partenopea è stata punita così come i suoi tifosi, ai quali è stata vietata la trasferta a Torino se residenti in Campania.

Questo ha e non poco scosso il presidente Aurelio De Laurentiis, rimasto piuttosto deluso dal trattamento che è stato riservato alla sua squadra ed ai rispettivi tifosi, spesso presi di mira dalle tifoserie avversarie in giro per l’Italia che nella maggior parte dei casi non vengono neanche punite. Ciò che accusa il numero uno del Napoli è la mancata parità nel giudizio, ed è forse proprio questo quello che l’ha fatto andare su tutte le furie. A riportarlo è l’edizione odierna de La Repubblica.

Tifosi e non solo: ecco cosa (altro) ha fatto arrabbiare ADL

Il divieto della trasferta ai tifosi del Napoli è solo uno dei due episodi che hanno fatto andare su tutte le furie Aurelio De Laurentiis. Contrario ad una punizione del genere, soprattutto per i tempi con i quali è stata comunicata, il presidente azzurro è rimasto piuttosto spiazzato anche da un’altra sanzione pesante.

Stando a La Repubblica, infatti, il giudice sportivo ha deciso di rincarare la dose diffidando il club di De Laurentiis con tanto di 30mila euro di multa, punito per responsabilità oggettiva e giocoforza di pessimo umore.