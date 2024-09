Emergenza infortuni, c’è l’annuncio dell’allenatore: saltano il Napoli

Alla vigilia della partita di domani, l’allenatore ha fatto un importante resoconto sui giocatori presenti in infermeria anche in vista del Napoli.

Le notizie non sono per nulla positiva, anche perché l’impressione è che salvo incredibili colpi di scena, la squadra dovrà fare a meno di ben 4 dei suoi giocatori più importanti e rappresentativi. Il fatto che ci sia comunque diverso tempo davanti per farli recuperare fa ben sperare l’allenatore, che allo stesso tempo è costretto a guardare in faccia alla realtà ed iniziare a valutare delle soluzioni alternative per evitare di farsi trovare impreparato nel momento in cui affronterà il Napoli di Antonio Conte.

Squadra in emergenza totale: l’annuncio dell’allenatore

Continuano ad arrivare brutte notizie dall’infermeria del centro sportivo del club, che invece di sfollarsi continua a riempirsi di settimana in settimana per la preoccupazione dell’allenatore, ritrovatosi oramai con gli uomini contati. Una situazione del genere non può che condizionare i risultati della squadra, soprattutto se nell’arco di pochissime settimane ci sono da affrontare alcune delle migliori squadre del campionato, fra le quali il Napoli.

I partenopei saranno infatti la prossima avversaria della squadra in Serie A, che spera di approcciare a questa suggestiva sfida nella miglior condizione fisica, atletica ma soprattutto mentale possibile. Per farlo c’è bisogno però prima di dedicarsi interamente a questa quinta giornata di campionato, anche perché l’avversario sarà comunque di un certo livello, e batterlo significherebbe arrivare alla sfida del Diego Armando Maradona con l’entusiasmo a mille. Allo stesso tempo c’è però da notificare una situazione infortunati piuttosto grave, che costringe l’allenatore a fare delle scelte praticamente forzare di formazione.

L’impressione è che lo stesso discorso possa valere anche per settimana prossima contro il Napoli, visto che in occasione della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Bologna, ripresa dai colleghi di TMW, Alessandro Nesta ha annunciato i mancati recuperi di Vignato, Ciurria, Gagliardini e Birindelli, ancora alle prese con degli infortuni.

In 4 saltano in Napoli, ed occhio a due situazioni da monitorare

Il Monza approccia alla doppia sfida contro Bologna e Napoli in condizioni piuttosto complicate, soprattutto da un punto di vista numerico, di infortunati. Alessandro Nesta deve infatti far fronte a quattro infortuni, che presto potrebbero diventare sei come svelato oggi nel corso della sua conferenza stampa.

L’allenatore dei brianzoli ha infatti svelato che oltre agli indisponibili Vignato, Ciurria, Gagliardini e Birindelli, ci sono anche da monitorare le condizioni di Milan Djuric e Daniel Maldini, che nonostante abbiano saltato qualche allenamento saranno comunque della partita domani. Che questo però non venga frainteso, perché i due giocheranno sì ma non sono al 100%, motivo per il quale è da preventivare un’eventuale ricaduta, che in quel caso metterebbe ulteriormente in difficoltà Nesta.