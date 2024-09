Conte, bluff alla Juve: li ha presi in giro

Da sempre molto legato alla Juventus, la “sua” Juventus, Antonio Conte ha questa volta guardato ai suoi interessi voltandole le spalle.

Oggi il salentino è l’allenatore del Napoli, e dunque ai augura il meglio per la sua squadra, anche se alle volte bisogna giocare sporco. Dopo le prime quattro giornate di campionato, la formazione partenopea punta a riconquistare la vetta vincendo questo pomeriggio la partita più sentita di tutte all’ombra del Vesuvio, con Antonio Conte che in questi giorni avrebbe fatto uscire delle notizie da Castelvolurno per depistare Thiago Motta e giocatori.

Ed in un certo senso il salentino ci sarebbe riuscito, come confermato anche dalle ultime notizie.

Conte ha preso in giro la Juventus

Oggi è il Juventus-Napoli day, la partita più sentita dell’intero campionato da parte della tifoseria partenopea, che questo pomeriggio non sarà fra le altre cose presente all’Allianz Stadium per via del divieto della trasferta deciso dopo i fatti di settimana scorsa a Cagliari,

La squadra di Antonio Conte non sarà dunque spinta dalla sua gente, ma ai giocatori in campo basta il carisma, le idee e la personalità del loro allenatore per dare, a prescindere, il 100% per questa maglia. L’intenzione, ovviamente, è quella di tornare da Torino festanti, riconquistando così una vetta che vede oggi il Torino essere primo in classifica in Serie A. A differenze delle avversarie incontrate fino ad oggi in campionato, il Napoli si troverà difronte ad un esame piuttosto complicato, visto che la Juventus di Thiago Motta è in fiducia dopo l’ottimo esordio in settimana in Champions League. Per battere avversari del genere c’è bisogno di volontà, condizione e bravure, ma alle volte anche un pizzico d’astuzia potrebbe aiutare, ed è proprio su questo che ha lavorato Antonio Conte.

L’allenatore del Napoli è come se avesse preso in giro i rivali bianconeri nel corso di questa settimana, perché stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è da escludere che il salentino abbia fatto uscire ad arte le voci del 4-3-3 per portare Thiago Motta sulla strada sbagliata nello studio e preparazione di questa partita.

Conte l’ha fatto prima della Juventus: le ultime

Antonio Conte ha dunque preso in giro la Juventus, perché molto probabilmente l’allenatore salentino non schiererà il Napoli con un atipico 4-3-3 questo pomeriggio all’Allianz Stadium, nonostante nel corso della settimana non si sia parlato di altro.

L’impressione è che dunque il partenopeo abbia deciso di far uscire queste voci per depistare la preparazione di Thiago Motta, che potrebbe alla fine trovarsi difronte una squadra schierata quasi a specchio, non con il classico 3-4-2-1 bensì con un 3-5-2, con McTominay la vera novità.