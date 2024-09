Torino e non solo: la Lega pronta a punire ancora il Napoli

Quanto successo questo weekend a Torino potrebbe aver dato il via ad una vera e propria battaglia fra il Napoli, i suoi tifosi, e la Lega.

A neanche 24 ore dal fischio d’inizio dell’Allianz Stadium, infatti, i vertici giudiziari del calcio italiano hanno deciso di vietare la trasferta ai supporters azzurri (residenti in Campania), alcuni dei quali già presenti nel capoluogo piemontese. Questo ha causato una reazione tutt’altro che pacata da parte dei gruppi organizzati del tifosi partenopeo, che in un comunicato hanno espresso tutto il loro dissenso, scrivendo che “La vostra prevenzione è la vera discriminazione!”.

La storia potrebbe però non finire qui, visto che anche altre trasferte potrebbero presto essere vietate.

Pugno duro contro il Napoli: nuova sanzione della Lega

Quest’oggi all’Allianz Stadium il Napoli non sarà seguito dai suoi tifosi, visto che l’osservatorio del Cams ha vietato la trasferta ai supporter partenopei residenti in Campania dopo quanto successo domenica scorsa a Cagliari. Una scelta che ha fatto piuttosto discutere, visto e considerato che è arrivata a neanche 24 ore dal fischio d’inizio della sfida contro la Juventus.

L’impressione però è che questa storia possa non finire qui, con i gruppi organizzati della Curva A e B che si sono subito schierati contro l’ennesimo sopruso che la gente di Napoli è stata costretta a subire. Nel comunicato pubblicato nelle scorse ore, infatti, i rappresentati del tifo partenopeo ha parlato addirittura di “discriminazione“, concludendo il loro personalissimo sfogo con un “Incapaci ed inetti, siete voi la rovina del calcio!!!”.

L’impressione, però, è che questo potrebbe solo che peggiorare la posizione del tifo partenopei agli occhi delle autorità, come confermato anche da Il Mattino. Stando al noto quotidiano campano, infatti, Torino potrebbe essere solo la prima di una serie di trasferte che verranno vietate ai tifosi del Napoli residenti in Campania. La speranza è che ovviamente si possa evitare tutto questo, ma il rischio è alto.

