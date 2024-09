Napoli, primo affare invernale: colpo dall’Arsenal e beffa Juve

Il Napoli è pronto a lavorare con efficacia sin da subito al mercato di inverno ed in tal senso lo staff ha messo gli occhi su un calciatore dell’Arsenal. La notizia di per sé rappresenta una beffa per la Juventus, che sta lavorando sotto traccia per questo affare. Andiamo a vedere le ultime.

Gli azzurri hanno già fatto tantissimo in sede di calciomercato. Ben oltre quelle che erano le aspettative di tutti, soprattutto tenendo conto del fatto che è rimasta bloccata, praticamente, la questione relativa a Victor Osimhen. In tal senso, gli azzurri sono già al lavoro per la sessione di gennaio, visto che questa squadra necessita di investimenti.

La squadra, infatti, ha bisogno di innesti soprattutto in difesa e sulla fascia, dal momento che la coperta come si suol dire è corta. A destra c’è, di fatto, il solo Mazzocchi, mentre in difesa Rafa Marin e Juan Jesus danno poche garanzie come alternative a Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Andiamo a vedere le ultime sui movimenti di Manna.

Gli azzurri guardano in casa Arsenal: ecco le ultime

La speranza di tutti, anche se non ammessa in maniera esplicita, in casa Napoli è che la questione Osimhen si possa risolvere già a gennaio con una sua cessione a titolo definitivo. Anche per finanziare gli ultimi sforzi che ha chiesto Conte e che potrebbero arrivare questo inverno.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, il Napoli ha messo gli occhi su Takehiro Tomiyasu, roccioso e talentuoso difensore giapponese attualmente in forza all’Arsenal. Si tratta di un profilo perfetto soprattutto per la sua duttilità, dal momento che può agire sia da centrale di difesa a tre sia come esterno.

Napoli, sfida alla Juventus in sede di calciomercato

Si tratta di una vecchia conoscenza del nostro calcio, dal momento che ha indossato con ottimi risultati anche la maglia del Bologna. L’Arsenal dal canto suo ha aperto alla possibilità di cedere Tomiyasu, dal momento che con Arteta non ha mai trovato particolare spazio.

La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro ed il Napoli, per arrivare a Tomiyasu, dovrà fare i conti anche con la Juventus e con l’Inter. Nel caso in cui, però, effettivamente dovesse arrivare la cessione di Osimhen, allora gli azzurri balzerebbero in cima alla lista delle pretendenti dal momento che avrebbe maggiori disponibilità economiche.