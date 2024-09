Mercato Napoli, colpo dal Boca Juniors: bruciati i bianconeri

Mercato Napoli, arriva un colpo di scena del tutto inatteso. Gli azzurri sono pronti a fiondarsi sul talento del Boca Juniors e la notizia rappresenta una beffa per i bianconeri, che da tempo si stavano muovendo sulle tracce di questo calciatore. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Gli azzurri hanno cambiato molto in sede di calciomercato. Tanti calciatori sono arrivati, altri sono stati ceduti e molti altri dovranno arrivare. La rosa, infatti, a disposizione di Antonio Conte non è ancora completa rispetto a quelle che sono le sue esigenze e stavolta a gennaio può arrivare un colpo di scena non di poco conto.

Gli occhi di Giovanni Manna e dello staff del calciomercato azzurro sono puntati in Argentina e più precisamente in una autentica fucina di talenti, vale a dire il Boca Juniors. Piace, infatti, uno dei gioielli più importanti a disposizione della compagine di Buenos Aires ed Edinson Cavani potrebbe essere uno sponsor d’eccezione per questo affare.

Mercato Napoli, occhi sul talento del Boca Juniors

Antonio Conte aveva messo in tempo che servisse del tempo a questa compagine per potersi esprimere al meglio. Soprattutto in termini di rosa, infatti, si è resa necessaria fino a questo momento una autentica rivoluzione. Ed a gennaio il nuovo tassello da aggiungere alla rosa arriva direttamente dall’Argentina.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Napoli ha messo gli occhi su Kevin Zenon, uno dei talenti più brillanti del calcio argentina e che con la maglia del Boca Juniors ha messo in mostra delle doti che sono fuori dal comune. Esterno di fascia sinistra di piede mancino, è perfetto per il 3-4-2-1 o per il 3-5-2 che ha in mente Antonio Conte.

Napoli, piace il nuovo gioiello del Boca: beffa per i bianconeri

Classe 2001, è un giocatore che ha una duttilità che può tornare estremamente utile per i progetti tattici del tecnico. Può agire, infatti, praticamente senza nessuna differenza da terzino sinistro, esterno di centrocampo ed anche ala d’attacco.

Sulle sue tracce ci sarebbe da tempo anche il Newcastle, con i bianconeri che però a quanto pare stanno perdendo terreno rispetto al Napoli ed attenzione anche alla posizione del Tottenham. Andiamo a vedere come si svilupperà questa storia. Ma Zenon al Napoli è una pista da seguire con molta attenzione.