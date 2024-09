Duro colpo alla Juve, ADL una furia: il retroscena

Prima della delicata sfida di questa sera tra il Napoli e la Juve gli azzurri fanno i conti con un duro colpo. Il presidente Aurelio De Laurentiis è una furia a riguardo ed ora viene svelato il retroscena a riguardo che nessuno si aspettava. Ecco una ricostruzione di quanto accaduto.

E’ spasmodica l’attesa in casa Napoli in vista dell’appuntamento di questa sera contro i bianconeri. Serve una dimostrazione di forza che possa conservare quanto fatto vedere nelle ultime tre uscite. Gli azzurri hanno conseguito un trittico di vittorie di fila come non accadeva da tanto, troppo tempo.

Non basta però questo per poter puntare con decisione allo Scudetto. Bisogna passare per sfide del genere ma questa trasferta è iniziato con diversi motivi di tensione. E’ arrivato, infatti, un duro colpo per i partenopei che ha messo davvero di pessimo umore il presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco il retroscena a riguardo.

ADL una furia prima della Juve: ecco per quale motivo

Il patron è sempre stato un carattere molto delicato e difficile da gestire, ma allo stesso tempo bisogna riconoscergli i meriti di quanto costruito a Napoli sin da quando è arrivato. Da questo punto di vista, però, prima della partita contro la Juve arriva un duro colpo che mette di umore nero De Laurentiis.

Dopo i fatti di Cagliari, infatti, non solo è arrivato il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli per la gara contro la Juventus. E non è neanche il rischio di giocare anche le prossime due partite fuori casa senza i supporter al seguito. De Laurentiis è stato diffidato, con la sanzione che è legata alla sua responsabilità oggettiva rispetto a quanto accaduto.

Napoli, il patron di umore nero: il retroscena a riguardo

A svelare il suo umore è il quotidiano “La Repubblica“, che svela come il presidente non abbia minimamente condiviso questa punizione, che ritiene ingiusta per la sua persona. Insomma, sono tante le preoccupazioni che vanno tenute in considerazione per questo Juve-Napoli.

In ogni caso, a breve la palla passerà al campo e lì non ci sarà nient’altro che conterà se non quello che accadrà sul rettangolo verde tra i 22 protagonisti in mezzo al campo. Il conto alla rovescia adesso è ufficialmente iniziato. Testa solo alla partita.