Nuovo modulo Napoli: Conte cambia, ruolo inedito per Politano

Nuovo modulo Napoli, Conte non smette di cercare l’abito adatto a questa squadra ed ora arriva un importante colpo di scena. Il cambiamento sembra deciso e quello che andrà ad occupare un ruolo inedito sarà proprio Matteo Politano. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

E’ iniziato il conto alla rovescia in casa Napoli. Questa sera, alle ore 18.00 gli azzurri fanno visita alla Juventus in una sfida da non sbagliare dal momento che ci si gioca molto. La squadra di Antonio Conte dovrà capire se effettivamente può puntare al discorso Scudetto oppure se è da rimandare alle prossime annate.

In tal senso, da diverso tempo si vocifera delle intenzioni di Antonio Conte di cambiare dal punto di vista tattico questa squadra. A sorpresa, però, la chiave per permettere questo stravolgimento tattico è Matteo Politano, che andrà a ricoprire un ruolo a sorpresa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Nuovo modulo Napoli, arriva un cambiamento importante

Sono diverse le ipotesi che stanno avanzando. Si parla da tanto tempo di 4-3-2-1, ma attenzione anche ad un più accorto 3-5-2. In ogni caso il tutto sarebbe finalizzato alla volontà da parte del tecnico Antonio Conte di dare maggiore spazio e di trovare un posto da titolare per Scott McTominay. Ora si fa spazio una nuova ipotesi.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Roma” oggi in edicola, infatti, contro la Juventus Conte potrebbe schierare un 3-5-2 con lo scozzese finalmente titolare. Attenzione, però, a Matteo Politano, che potrebbe essere dirottato come quinto di centrocampo a destra. Una posizione che non ha mai ricoperto con continuità.

Politano in un ruolo inedito: ecco le ultime per la Juventus

Conte e Politano hanno già lavorato insieme ai tempi dell’Inter, con il numero 21 del Napoli che fece fatica a trovare spazio proprio per questioni di ordine tattico. A quanto pare, però, Conte lo ha visto maturato e vuole provare a fare con lui qualcosa di simile rispetto a quello che fece in nerazzurro con Perisic.

Ovviamente fisicamente è un calciatore molto diverso rispetto al croato, ma le doti di corsa le ha e di base garantisce una grande copertura a prescindere. Prezioso l’aiuto che riesce, in tal senso, ad apportare in fase difensiva, aggiungendosi a Mazzocchi e Di Lorenzo.