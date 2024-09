Juve-Napoli, la reazione di De Laurentiis: il gesto a favore dei tifosi

Il Napoli affronterà la Juventus tra poche ore: è arrivata la decisione di De Laurentiis a sostegno dei tifosi. Spunta tutta la verità

Una voglia immensa di continuare il percorso tecnico avvincente iniziato con Antonio Conte: non ci saranno i tifosi del Napoli residenti in Campania, ma è arrivata la lieta notizia da parte del presidente De Laurentiis. Spunta il retroscena incredibile: ha già deciso quello che farà.

I tifosi del Napoli residenti in Campania non potranno assistere alla sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, ma ci saranno quelli residenti altrove. Il clima si preannuncia infuocato perché in tanti sono già partiti nella giornata di venerdì. Dopo i disordini di Cagliari-Napoli è arrivata anche una multa salata al presidente De Laurentiis, ecco quello che farà: ha già deciso. Un momento decisivo per prendere così la miglior decisione possibile facendo gioire migliaia di sostenitori azzurri.

Juve-Napoli, De Laurentiis ha già deciso: la sua ultima mossa per i tifosi

Il numero uno del club partenopeo non sarà presente all’Allianz Stadium, ma guaderà la super sfida di Torino soltanto in tv. Una scelta personale facendo sentire il suo calore da lontano, ma ecco quello che farà a sostegno dei tifosi azzurri: scopriamo tutta la verità.

Un momento decisivo in vista della sfida contro la Juventus: ormai è stato deciso per il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania pronti ad affollare il settore ospiti dell’Allianz Stadium. Scopriamo tutti i dettagli per la decisione immediata da parte del numero uno del club partenopeo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente De Laurentiis è pronto a fare ricorso contro la multa salata di 30mila euro dopo i disordini di Cagliari. Bisognerà soltanto capire quali saranno gli argomenti che impugnerà il Napoli per presentare il ricorso. Una decisione importante che ha fatto gioire anche i tifosi azzurri che avevano soltanto risposto a quelli sardi.

Il Napoli cercherà così di trionfare a Torino per regalare una gioia personale ad Antonio Conte. Una sfida emozionante per lo stesso allenatore azzurro che ha vissuto anni indelebili in bianconero sia da calciatore che da allenatore. Ancora poche ore, poi il giudice supremo sarà quello del campo: spunta la verità decisiva per la nuova mossa strategica di De Laurentiis.