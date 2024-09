Juve, Procura da Elkann: bianconeri nei guai, cosa rischiano

Ancora ore frenetiche in casa Juventus. La Procura di Torino ha disposto il sequestro di circa 80 milioni di euro: ora cosa succede

Spunta un nuovo problema per il club bianconero. La vicenda potrà investire anche l’aspetto sportivo dopo il sequestro di 80 milioni di euro della famiglia Agnelli. L’eredità pesante dopo la morte della vedova di Gianni Agnelli: conosciamo ogni singolo dettaglio, spunta il retroscena a sorpresa.

La Juventus si prepara a scendere in campo nel big match di campionato contro il Napoli. Poche ore fa è spuntata la brutta notizia per la famiglia Agnelli: ecco cosa rischiano i bianconeri. Una nuova tegola in vista del futuro con il calciomercato della Juventus che subirà un duro colpo: spunta il retroscena decisivo.

Juventus, la verità sull’eredità degli Elkann: il sequesto, cosa si rischia

Una nuova tegola in casa Juventus dopo la lunga inchiesta della Procura di Torino: tutta la verità da conoscere fino in fondo, ecco cosa rischia il club bianconero. Finalmente è spuntata tutta la verità per l’eredità della famiglia Agnelli, coinvolto anche il presidente della Juve.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la procura di Torino ha sequestrato 74,8 milioni di euro di beni per l’inchiesta sull’eredità Agnelli. Coinvolti i fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann, il presidente della Juventus Gianluca Ferrero e il notaio svizzero Urs Robert Von Gruenigen.

Secondo quanto riportato dalla Procura di Torino i reati sono quelli di frode fiscale e truffa in danno dello Stato: infine, è stata quantificata una Irpef evasa per 42,8 milioni. Un altro problemi in casa bianconera, ma non ci sarà nessun danno a livello sportivo. Le due dinamiche sono ovviamente differenti: la vicenda si è scatenata dopo la scomparsa di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. Dopo diversi anni di inchieste, è stato disposto il disposto di beni per quasi 80 milioni di euro.

Sarà soltanto un duro colpo per le casse degli Elkann e di conseguenza anche al gruppo Exor: ora la giustizia farà il proprio corso per conoscere nel dettaglio tutte le conseguenze.

Nessun rischio diretto per la squadra guidata da Thiago Motta che è molto concentrata al big match contro il Napoli. Saranno ore intense per affrontare la sfida nel migliore dei modi. Conte cercherà di dare filo da torcere ai bianconeri vogliosi di tornare protagonista in Italia e in Europa.