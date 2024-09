Napoli, Conte vara il nuovo modulo “stile Georgia”

Tutto pronto a Juventus-Napoli. Una sfida dal sapore speciale soprattutto per Antonio Conte: il nuovo modulo prendendo spunto dalla Georgia

Ultime ore di attesa prima di scendere in campo. Conte è molto attento ad ogni dettaglio: ha lavorato tanto come sempre a questa sfida. Le emozioni le metterà da parte una volta che arriverà all’Allianz Stadium. Sia da calciatore che da allenatore è stato un vero e proprio simbolo della Juventus. L’allenatore del Napoli sta pensando ad un nuovo modulo sulla falsa riga di quello della Georgia.

In poche settimane l’allenatore del Napoli ha saputo toccare le corde giuste. Lo spogliatoio è tornato ad essere sereno dopo la passata stagione: la scelta di De Laurentiis di puntare su Conte sta iniziando a dare i propri frutti. Ora per Kvara e compagni arriverà il primo big match stagionale con gli azzurri vogliosi di collezionare nuovi trionfi dopo le tre vittorie consecutive in Serie A. Ci sarà una rivoluzione anche dal punto di vista tattico: ecco cosa succederà a Torino, l’undici di partenza di Antonio Conte.

Juve-Napoli, la novità di Conte: rivoluzione in atto

Saranno ore intense dopo anche la decisione del Casms di vietare la trasferta ai tifosi azzurri. Sarà tempo di formazione alla vigilia contro la Juventus per un match che si preannuncia interessante anche dal punto di vista tattico. Ecco le scelte di formazione di Conte.

Una nuova pazza idea in vista del big match Juve-Napoli. Una voglia immensa di continuare a stupire dopo un inizio stagionale importante con la disfatta arrivata soltanto alla prima giornata di campionato contro il Verona. Poi sono arrivate tre vittorie consecutive, ma è tutto pronto ora per la super sfida all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Come svelato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, ci sarà lo spostamento di Kvara stile Georgia: agirà da trequartista alle spalle di Lukaku. Si passerà al 3-5-2 con l’inserimento del centrocampista scozzese McTominay: esordio dal primo minuto per l’ex Manchester United.

Conte potrà mettere in atto le sue nuove idee con la rivoluzione già iniziata in estate con il passaggio alla difesa a tre. Confermato Mazzocchi a destra, mentre sarà sacrificato Politano dal primo minuto.

Ore decisive per prendere la miglior decisione possibile per l’undici da mandare in campo contro i bianconeri: Thiago Motta potrebbe continuare a sorprendere a sua volta. Il Napoli vuole tornare da Torino collezionando una nuova vittoria nel big match di giornata.